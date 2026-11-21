У Харківській області 21 листопада внаслідок російського ракетного удару пошкоджено автомобільну дорогу державного значення Т-21-11 Чугуїв — Печеніги — Великий Бурлук у районі Печенізької дамби. Наразі проїзд цією ділянкою повністю перекрито, для водіїв організовують альтернативний маршрут.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

За даними служби, російські війська завдали удару близько першої години ночі. Внаслідок атаки пошкоджено ділянку дороги на позначці 24+335 км.

Через пошкодження проїзд Печенізькою дамбою наразі неможливий.

Як об'їхати Печенізьку дамбу

Для водіїв організовують об'їзд за маршрутом:

Чугуїв — Коробочкине — Леб'яже — Базаліївка — Приморське.

У Службі відновлення закликають водіїв враховувати перекриття під час планування поїздок, бути уважними та дотримуватися вимог дорожніх знаків.

Термінів відновлення руху пошкодженою ділянкою дороги наразі не повідомляють.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Південний міст у Києві. Унаслідок ракетного удару 27 жовтня було пошкоджено транспортну інфраструктуру, що призвело до обмежень руху метро та автомобільного транспорту.