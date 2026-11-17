Російські війська повторно атакували один із важливих енергетичних об’єктів Київської області. Пошкодження зафіксували в Бориспільському районі. Це вже другий подібний удар за місяць.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба ДТЕК.

Наразі фахівці компанії очікують на дозвіл від Державної служби з надзвичайних ситуацій та військових для проведення огляду пошкодженого обладнання.

До відновлювальних робіт енергетики зможуть перейти після того, як ситуація на об’єкті стане безпечною. Спершу спеціалісти мають оцінити стан обладнання та визначити необхідний обсяг робіт.

У ДТЕК також попереджають, що відновлення може ускладнюватися повторними повітряними тривогами, під час яких роботи доведеться призупиняти.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

3 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку на три теплоелектростанції ДТЕК десятками ракет і дронів. ТЕС припинили генерацію електроенергії.