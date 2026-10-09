Росія вимагає зняття санкцій в обмін на припинення ударів по енергетиці: деталі переговорів

Росія зажадала від США послаблення санкцій у межах переговорів про можливе енергетичне перемир'я з Україною, а також намагається пов'язати цю ініціативу з припиненням вогню в Чорному морі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Kyiv Independent.

Вимоги Москви лунають на тлі посилення російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Високопоставлений посадовець сфери оборони України зазначив, що Москва намагається завдати якомога більшої шкоди, щоб отримати важіль тиску перед потенційними переговорами.

Наразі Київ стикається зі щоденними відключеннями світла, а російська атака 8 жовтня спричинила масштабні знеструмлення у столиці з населенням понад три мільйони людей.

Публічно Москва демонструє слабку готовність піти на енергетичне перемир'я. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 8 жовтня журналістам, що Росія не бачить сенсу домовлятися про секторальне припинення вогню, зазначивши, що Київ наразі пропонує не довгострокове врегулювання, а скоріше перемир'я в зоні своєї "ахіллесової п'яти" — енергетиці.

Проте непублічно російські посадовці сигналізують, що Москва готова розглянути ініціативу, зв'язуючи можливу домовленість з іншими вимогами, зокрема з послабленням санкцій.

Контакти спецпосланців та питання санкцій

США тиснуть як на Київ, так і на Москву з вимогою припинити взаємні атаки на енергетичну інфраструктуру, зробивши це питання одним із головних у мирних переговорах. Президент Дональд Трамп також прагне продемонструвати прогрес щодо України перед проміжними виборами в США:

спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер після останньої поїздки до Росії повернулися з враженням, що енергетичне перемир'я можливе;

російський спецпосланець Кирило Дмитрієв двічі відвідував США у вересні для зустрічей із Віткоффом і Кушнером, де обговорювали можливе припинення ударів по енергетиці;

під час цих зустрічей Дмитрієв повідомив американським посланцям, що Росія хоче послаблення санкцій у межах угоди.

Які саме обмеження Москва хоче зняти, наразі не зрозуміло. Один із поінформованих європейських дипломатів зазначив виданню, що Росія може домагатися розблокування заморожених російських коштів. За його словами, якщо заморожені кошти будуть вивільнені, імовірність того, що вони підуть на ескалацію війни, майже гарантована, і ніхто насправді не вірить у намір Москви дотримуватися перемир'я.

Українські посадовці підтвердили вимогу Росії щодо санкцій, хоча й заявили, що не знають конкретних обмежень, скасування яких прагне Москва. Українська делегація має зустрітися з посланцями Трампа в США 9 жовтня для обговорення пропозицій щодо енергетичного перемир'я та режиму тиші в Чорному морі, щоб отримати брифінг щодо переговорів США з РФ і з'ясувати деталі вимоги про зняття санкцій.

Президент Володимир Зеленський на запитання про економічні угоди між США та РФ заявив 8 жовтня журналістам, що Україна "багато знає", проте він не готовий говорити про це публічно чи детально.

Позиція Києва

У Києві вимоги Москви викликають запитання щодо того, чи щиро Росія зацікавлена в зупинці ударів, чи використовує переговори для отримання додаткових поступок, продовжуючи воєнні дії. Україна заперечує проти перспективи отримання Росією економічних вигід в обмін на енергетичне перемир'я.

Позиція Києва полягає в тому, що зупинка ударів має бути взаємною, коли обидві сторони припиняють удари, без надання Росії додаткових поступок за згоду на паузу.

Ширші мирні переговори залишаються заблокованими через територіальні вимоги Росії, які Київ вважає неконструктивними. Тому Вашингтон наразі просуває вужчу домовленість щодо енергетичної інфраструктури та судноплавства в Чорному морі.

Київ розраховує, що переговори приведуть до тристоронньої зустрічі з російськими представниками. Коли Зеленський зустрічався з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві 4 жовтня, Віткофф надіслав повідомлення президенту України про прагнення Вашингтона провести таку зустріч наприкінці жовтня, на що Зеленський відповів згодою підтримати її.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп заявляв про домовленість України та РФ не бити по енергетиці. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія домовилися взаємно не атакувати енергетичні об'єкти. Президент України Володимир Зеленський водночас заявив про готовність Києва до такого кроку за умови, що партнери зможуть забезпечити реальне дотримання домовленості Росією.