Росія і Україна конкурують за запаси китайського оптоволокна, необхідного для виробництва дронів. Через стрімке зростання попиту ціни на нього зросли більш ніж у шість разів. Тому Кремль отримав перевагу завдяки кращим фінансовим можливостям.

Як пише Dilo, про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Видання, посилаючись на трейдерів і українських виробників дронів, стверджує, що якщо навесні високоякісне волокно коштувало 4 долари за кілометр, то зараз - уже 30 доларів. На вартість також вплинув попит з боку центрів обробки даних, які використовують оптичне волокно.

"Глобальний попит на оптичне волокно дедалі більше формується завдяки будівництву дата-центрів для потреб штучного інтелекту та використанню волокна у дронах, на додачу до традиційного попиту з боку телекомунікаційного сектору. Оптоволоконні дрони почали помітно впливати на споживання оптоволокна у 2025 році, переважно через російсько-українську війну. У 2026 році попит суттєво зріс, причому Росія та Україна й надалі забезпечують більшу частину споживання", – пояснив провідний аналітик із питань оптоволокна та кабельної продукції лондонської дослідницької компанії CRU Ахмед Алі.

За словами українського трейдера, який займається постачанням оптоволокна з Китаю, Москва має перевагу у закупівлі оптоволокна, оскільки робить це централізовано й у величезних обсягах, тоді як українські закупівлі розпорошені між сотнями компаній і посередників. Він пояснив, що інформацію про ринок отримує від китайських компаній.

На думку засновника української компанії-виробника дронів TAF Industries Олександра Яковенка, зростання цін уже починає підривати економічну доцільність використання оптоволоконних дронів. Він звернув увагу, що оптоволокно лише для одного 30-кілометрового дрона може коштувати майже 1000 доларів. Тому багато компаній, які виробляють дрони, віддають перевагу бездротовим пристроям і терміналам Starlink вартістю 300 доларів.

Китай контролює більше половини світового виробництва оптоволокна

За даними звіту Huatai Securities, Китай забезпечує понад половину світового виробництва оптоволокна і майже половину випуску готових оптичних кабелів.

"Очікується, що попит на оптоволоконні кабелі, які використовують у дронах, різко зросте у 2026 році й залишатиметься високим у довгостроковій перспективі", – вважають аналітики Huatai.

За їхніми словами, попит з боку Росії та України може допомогти збільшити обсяги продажу оптоволокна для виробників дронів до 146 млн кілометрів цього року – на 155% більше, ніж у 2025-му. Вони додали, що Україна планує виготовити щонайменше 3 млн FPV-дронів, а Росія - 3,5 млн.

Представниця компанії Potel Cable Group Джулія Лі розповіла FT, що з лютого попит на окремі оптичні волокна, які використовують у дронах, зріс від нуля приблизно до половини продажів компанії.

Лі зазначила, що продукцію продають до різних країн, часто через сторонніх дистриб'юторів, але додала: "Ми не втручаємося в те, що клієнт хоче з нею робити... Головне - щоб нам заплатили".

Український трейдер розповів виданню, що з серпня частина оптоволокна надходить без логотипів і маркування виробників, а деякі постачальники, схоже, побоюються мати справу з такою продукцією.

"Оптоволокно, яке не потрапляє в Україну, потрапляє в Росію. Це майже гра з нульовою сумою", – наголосив трейдер.

Нагадаємо, з 18 листопада Китай обмежив експорт комплектуючих, що використовуються у виробництві російських ударних дронів.