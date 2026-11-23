Росія спрямує 47 мільярдів рублів (близько 576 мільйонів доларів) на будівництво двох великих залізничних поромів для забезпечення безперебійного постачання свого балтійського ексклаву — Калінінградської області. Очікується, що судна введуть в експлуатацію у 2030 році на лінії між портом Усть-Луга в Ленінградській області та Балтійськом, а основну частину фінансування виділять із російського резервного фонду.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Заяву про фінансування нових поромів оприлюднили після того, як у суботу, 21 листопада, в Балтійському морі безпілотники уразили російське вантажне судно Sparta II, пов'язане з військовими, яке перевозило вантажі до Калінінграда та загорілося після удару, що у фінській армії назвали ймовірною атакою України.

Того ж дня губернатор Калінінградської області Олексій Безпрозванних повідомив про оголошення загрози дронів у районі на кордоні з Литвою через появу підозрілого об'єкта.

Залежність Калінінграда від морських перевезень та безпекова напруженість у регіоні

Калінінградська область, розташована між членами ЄС і НАТО Польщею та Литвою, стала критично залежною від морських маршрутів із 2022 року, коли Литва заборонила транзит багатьох категорій товарів, включно з будівельними матеріалами, через свою територію на виконання санкцій Євросоюзу проти РФ.

Масштаби морського сполучення. Нині морські перевезення забезпечують понад половину всіх постачань до Калінінграда проти лише 8% у 2021 році до початку повномасштабної війни проти України, а перевезення вантажів між ексклавом і російськими портами на Балтійському морі здійснюють близько 30 суден, серед яких чотири залізничні пороми.

Погрози Москви на адресу НАТО. На тлі ускладнення логістики у вересні 2026 року Росія надіслала Північноатлантичному альянсу документ, у якому попередила про готовність застосувати ядерну зброю у разі спроб західного блоку відрізати Калінінград.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські дрони атакували найбільший балтійський порт Росії, де після влучань спалахнула пожежа. У ніч на 11 листопада безпілотники вдарили по Ленінградській області РФ, а ціллю атаки стала портова зона Усть-Луга в Кінгісеппському районі, де внаслідок влучання кількох дронів на території виникло масштабне займання.