За підсумками 2026 року видобуток нафти в Росії становитиме близько 494 млн тонн – це найнижчий показник із 2008 року. Порівняно з минулим роком обсяги видобутку скоротяться на 3,4%, а порівняно з рекордним 2019 роком – на 12%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення The Moscow Times.

Спочатку російський уряд прогнозував видобуток 525 млн тонн нафти у 2026 році, згодом знизив оцінку до 511 млн тонн. Однак навіть переглянутого показника досягти не вдасться.

Порівняно з піковим показником 2019 року річний видобуток нафти скоротився на 66 млн тонн.

Чому Росія скорочує видобуток нафти

За словами аналітика UBS Джованні Стауново, одним із чинників падіння видобутку стали атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ).

Зупинка підприємств призвела до скорочення обсягів нафтопереробки до найнижчих показників за понад 20 років. Водночас обмежені можливості експорту надлишків сировини змусили нафтові компанії скорочувати видобуток.

Ще однією проблемою галузі є виснаження родовищ, відкритих за радянських часів.

За даними наукового співробітника Інституту Бейкера з питань енергетики Гебріела Коллінса, у Ханти-Мансійському автономному окрузі, на який припадає близько 40% російського нафтовидобутку, обсяги виробництва з 2009 року скоротилися на 20%.

За останні 15 років російські нафтові компанії збільшили обсяги горизонтального буріння на 60%, однак це не дозволило відновити зростання видобутку. Додатковими обмеженнями для галузі залишаються західні санкції на постачання обладнання та доступ до фінансування.

Росія може втратити можливість експортувати нафту

Згідно з інерційним сценарієм російської енергетичної стратегії до 2050 року, без значних інвестицій, технологічних змін та перегляду регулювання річний видобуток нафти може скоротитися до 287 млн тонн, тобто на 42% порівняно з нинішнім рівнем.

Водночас обсяги експорту можуть зменшитися майже втричі – з 234 млн до 79 млн тонн на рік.

Стресовий сценарій, який передбачає посилення західних санкцій та прискорення глобальної відмови від вуглеводнів, допускає падіння видобутку до 171 млн тонн на рік та повне припинення експорту нафти до 2050 року.

За оцінкою наукового співробітника Берлінського центру Карнегі Сергія Вакуленка, для збереження або нарощування видобутку Росії необхідно освоювати запаси із собівартістю повного циклу понад $35–40 за барель. Однак галузі наразі бракує необхідного капіталу.

Скорочення нафтовидобутку загрожує валютним надходженням РФ, які, за оцінкою Коллінса, завдяки нафті становлять близько $120 млрд на рік.

Нагадаємо, станом на 23 листопада обсяги переробки нафти в Росії скоротилися до 2,6–2,7 млн барелів на добу, досягнувши найнижчого рівня за понад 20 років. Це приблизно вдвічі менше, ніж наприкінці жовтня. На тлі дефіциту пального в низці російських регіонів запровадили обмеження на його продаж.