Росія збільшила експорт нафти до $2,66 млрд під час затишшя атак на НПЗ

Російський морський експорт сирої нафти зріс навіть на тлі збільшення обсягів переробки всередині країни. Це стало можливим завдяки тимчасовому затишшю в українських атаках на російські нафтопереробні заводи в жовтні.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Морські поставки знову зросли

За даними відстеження суден, за чотири тижні до 1 листопада морський експорт сировини зріс до 3,65 мільйона барелів на добу. Це на 60 тисяч барелів більше, ніж за попередній аналогічний період.

За останній тиждень 38 танкерів завантажили майже 28 мільйонів барелів нафти, що забезпечило зростання валового доходу від поставок до 2,66 мільярда доларів на тиждень.

Україна відновлює удари по НПЗ

Наприкінці минулого тижня пауза в атаках завершилася. Українські дрони завдали ударів щонайменше по чотирьох НПЗ, зокрема в Новокуйбишевську, Уфі, Кстово та Ярославлі.

Попереднє двотижневе затишшя збіглося із закликом Дональда Трампа припинити удари, які він звинувачував у зростанні світових цін на дизель.

Удари по НПЗ зазвичай змушують Москву перенаправляти неперероблену нафту на експорт, тоді як паузи дозволяють проводити ремонти та завантажувати внутрішню переробку.

У понеділок атака дронів уразила нафтоперекачувальну станцію в Самарі, яка є важливим вузлом мережі трубопроводів. Це ненадовго зупинило прокачування казахстанської нафти в напрямку Чорного та Балтійського морів. Тим не менш, транзит швидко відновили, і подія навряд чи вплине на загальні обсяги відвантажень найближчим часом.

Азія залишається головним покупцем

Основними покупцями російської нафти залишаються Китай та Індія, хоча значна частина танкерів досі вказує лише проміжні пункти призначення, такі як Суец чи Сінгапур.

Водночас поставки до Середземноморського регіону скорочуються: експорт до Туреччини впав до 80 тисяч барелів на добу, а поставки до Сирії повністю припинилися після її домовленостей зі США щодо зняття санкцій.

Нагадаємо, що нові удари ЗСУ по російських нафтопереробних потужностях загрожують знищити результати дорогого імпорту пального до РФ та можуть знову спровокувати дефіцит бензину.