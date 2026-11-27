Найбільший російський виробник зрідженого природного газу (СПГ), компанія “Новатек”, підписала контракт на постачання палива до Туреччини, які розпочнуться з 1 січня наступного року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Як заявив віце-прем’єр-міністр Росії Олександр Новак, на початковому етапі обсяги експорту будуть скромними.

Переорієнтація поставок є вимушеним кроком для Москви на тлі санкційного тиску. Європейський Союз ухвалив рішення повністю заборонити імпорт російського СПГ із 1 січня у відповідь на російську агресію проти України.

Через втрату європейського напрямку "Новатек" уклав низку контрактів для перенаправлення обсягів газу, що раніше призначалися для споживачів у ЄС, на альтернативні ринки.

Окрім Туреччини, основним покупцем перенаправленого російського СПГ з наступного року стане Китай.

Раніше повідомлялось, що Туреччина може стати ключовою альтернативою російському газу для європейських країн, і з ЄС уже надходять відповідні пропозиції.

Євросоюз остаточно вирішив відмовитися від енергоресурсів із РФ: з 1 січня 2027 року припиняються постачання російського скрапленого газу (СПГ), а з 30 жовтня 2027 року — трубопровідного. За таких умов Анкара готова взяти на себе роль нового енергетичного хабу.