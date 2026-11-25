На Дніпропетровщині внаслідок чергової російської атаки пошкоджено магістральні електромережі. Через обстріл без електропостачання залишилася частина Дніпра та чотирьох районів області.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення компанії ДТЕК.

За інформацією енергетиків, після атаки знеструмлено частину споживачів у Дніпрі, а також Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах.

Через загрозу повторних обстрілів ремонтні бригади поки не можуть розпочати відновлювальні роботи. Енергетики приступлять до ліквідації пошкоджень, щойно дозволить безпекова ситуація.

Насамперед електропостачання відновлюватимуть для об'єктів критичної інфраструктури, після чого повертатимуть світло іншим споживачам.

У компанії не уточнили кількість знеструмлених осель та орієнтовні терміни відновлення електропостачання.

Нагадаємо, 23 листопада російські війська атакували чотири енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині протягом двох днів. Тоді внаслідок пошкоджень обладнання без електроенергії залишилися близько 353 тисяч осель. На кількох енергооб'єктах виникли пожежі.