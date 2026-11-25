25 листопада російські війська здійснили масовану атаку на одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Унаслідок обстрілу станція припинила генерацію електроенергії, а її обладнання зазнало суттєвих пошкоджень.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення компанії ДТЕК.

За інформацією компанії, це вже третя масована атака на її теплоелектростанції від початку листопада.

Внаслідок чергового удару суттєво пошкоджено енергетичне обладнання, через що ТЕС припинила виробляти електроенергію.

У повідомленні компанія не уточнила, яку саме станцію атакували, масштаби руйнувань та можливі терміни відновлення генерації.

Нагадаємо, 20 листопада російські війська також масовано атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Через суттєві пошкодження обладнання станція повністю припинила виробництво електроенергії.

Крім того, 3 листопада російська армія атакувала одразу три ТЕС ДТЕК, які також