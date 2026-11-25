Завод з виробництва хлібобулочних виробів підприємства Chanta Mount на Київщині зазнав серйозних руйнувань внаслідок російської атаки 19 листопада.

Як пише Dilo, про це компанія повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Зазначається, що внаслідок обстрілу ніхто з працівників підприємства не постраждав.

У компанії підкреслили, що це вже друга атака на завод від початку повномасштабного вторгнення.

Повідомляється, що попри значні пошкодження, на підприємстві вже розпочали відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше перезапустити виробництво.

Про Chanta Mount

Компанія "Чанта Маунт" (торгова марка Chanta) – один із найбільших в Україні виробників заморожених хлібобулочних виробів. Підприємство розташоване на Київщині.

Завод виготовляє хліб, багети, круасани, слойки та іншу випічку.

Компанія "Чанта Маунт" входить до складу хлібного холдингу "Хлібні інвестиції", яка об'єднує потужності у Волинській, Івано-Франківській та Київській областях. До структури активів бенефіціарів групи також входять ПрАТ "Теремно Хліб" (Луцьк) та Івано-Франківський хлібокомбінат.

Продукція холдингу випускається під основними брендами "Теремно" та Chanta (заморожені хлібобулочні вироби) і реалізується через власну торговельну мережу та провідні ритейл-мережі України.

Кінцевими власниками компанії є Олена Чернишова та Олег Гуменюк.

Нагадаємо, 20 листопада у Києві внаслідок російського обстрілу зазнав значних руйнувань виробничий цех кондитерської компанії Milfey, яка спеціалізується на виготовленні тортів та тістечок.