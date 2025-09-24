Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

-0,00

EUR

48,80

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,90

48,75

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росіянам і далі доведеться звикати до "дронових санкцій" СБУ – експерт

СБУ
Фото: СБУ

СБУ посилює дронові санкції проти росії: цілями Служби стали об'єкти по всій території ворога і росіяни мають до цього звикати. Про це пише військовий експерт Олексій Копитько.

На думку Копитька, Трамп змінив свою риторику, в тому числі, під впливом "дронових" ударів по рф. "Звернімось до традиційної рубрики "Малюк і друзі вводять санкції". Щось постійно горить у Криму. Є удари по Москві, Астрахані, Башкортостану. В останньому дрони СБУ вдруге атакували один із найбільших комплексів з повним циклом переробки", – пише експерт.

Експерт наголошує, що сьогодні прострілюється вся російська територія від Балтики до Уралу. "СБУ вдруге за короткий термін дотягнулась дронами на відстань 1 400 кілометрів. Досягнення, яке вражає. Значення має не тільки сам факт атаки, а й те, що удар повторний, але відбити його росія не здатна", – вважає Копитько.

"Можливості отримувати надприбутки для рф тепер обмежено. росія вже змушена підвищувати НДС до 22% і об'єктивно в’язне у війні", - резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дрони СБУ вдруге за тиждень уразили "Газпром Нафтохім - Салават" у російському Башкортостані. Це один із найбільших в РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Він виробляє 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів. Відстань від території України до цілі - близько 1400 кілометрів.