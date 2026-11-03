Росіянам загрожує новий дефіцит бензину через атаки ЗСУ на нафтопереробку - Bloomberg

Нові удари ЗСУ по російських нафтопереробних потужностях загрожують знищити результати дорогого імпорту пального до РФ та можуть знову спровокувати дефіцит бензину.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Як зазначається, удари відбулися після того, як попередні місяці обстрілів спричинили найгірший дефіцит бензину в країні за останні десятиліття.

Минулого тижня сили оборони України завдали ударів по Уфі, де розташовані три НПЗ компанії "Роснефть" загальною потужністю близько 470 тисяч барелів на день.

Окрім цього, під удар потрапив завод "Норсі" компанії "Лукойл" у Поволжі потужністю 340 тисяч барелів щодня, а також об'єкт у Самарській області.

Щоб подолати літню кризу, Кремль збільшив імпорт бензину морем у дев'ять разів — до 89 тисяч барелів на день у жовтні, залучивши постачальників із Туреччини, Марокко та Індії.

Також Росія залучила ресурси Білорусі, заборонила більшу частину експорту та спрямувала мільярди доларів на субсидії для НПЗ. Це дозволило прибрати черги на АЗС, однак роздрібні ціни все одно залишаються майже на 20% вищими, ніж на початку 2026 року.

За оцінками Energy Aspects Ltd., навіть під час короткої перерви в ударах наприкінці жовтня показники переробки нафти залишалися значно нижчими за сезонні норми. Нові атаки ЗСУ знову роблять внутрішній ринок РФ вразливим.

У той час як російська влада звітує про скорочення дефіциту, чергові удари по переробних потужностях ставлять під сумнів довговічність будь-якої стабілізації.

Нагадаємо, 3 листопада дрони атакували нафтопереробний завод "Славнєфть-ЯНОС" у Ярославський області, один з п'яти найбільших у Росії. На підприємстві, яке постачає пальне зокрема для військової авіації та техніки, спалахнула пожежа.

Також українські військові атакували три нафтопереробні заводи в Росії. Разом ці підприємства забезпечують близько 10% нафтопереробних потужностей РФ.