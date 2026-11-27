Російські війська вдень 27 листопада атакували підприємство у місті Ніжин на Чернігівщині. Внаслідок удару загинули троє людей, ще семеро зазнали поранень. Обстріл стався близько 11-ї години ранку.

Як пише Dilo, про це повідомляє поліція Чернігівської області.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Ніжинського районного управління та всі профільні екстрені служби.

Зазначається, що правоохоронці документують наслідки атаки по цивільній інфраструктурі, фіксують пошкодження об'єкта та збирають докази.

Слідчі розпочали підготовку до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни — воєнні злочини).

Нагадаємо, 16 листопада армія РФ завдала ракетного удару по підприємству харчової промисловості "Королівський смак". Унаслідок атаки на території виробництва сталася пожежа, яка знищила та пошкодила обладнання і запаси готової продукції.