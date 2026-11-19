Увечері 18 листопада російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області, де в цей час працювала аварійна бригада групи "Нафтогаз". Унаслідок атаки поранення отримав водій бригади. Це вже третій випадок атаки на газовиків компанії за останні кілька днів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення виконувача обов'язків голови правління групи "Нафтогаз" Сергія Федоренка.

За даними компанії, аварійна бригада прибула на виклик до житлового будинку в Чугуєві, коли розпочався російський обстріл.

Унаслідок атаки постраждав водій. Його прооперували, наразі стан працівника стабільний.

Третя атака на газовиків за кілька днів

У "Нафтогазі" повідомили, що за останні кілька днів російські війська вже тричі атакували працівників та об'єкти газової інфраструктури.

Зокрема, на Донеччині внаслідок обстрілу поранення отримали двоє газовиків.

На Дніпропетровщині російські війська атакували службовий об'єкт, на якому працювали газовики, та пошкодили спеціальний транспорт.

За словами Сергія Федоренка, аварійні бригади працюють цілодобово як у тилових, так і в прифронтових громадах. Через постійну загрозу обстрілів працівники виїжджають на виклики у бронежилетах і шоломах.

Попри небезпеку, газовики продовжують виконувати аварійні роботи та відновлювати газопостачання в населених пунктах.

Нагадаємо, 17 листопада на Донеччині російський FPV-дрон атакував автомобіль аварійної газової служби "Нафтогазу". Унаслідок удару двоє працівників отримали поранення, їх госпіталізували.