Росіянин Олексій Ферапонтов, який перебуває під санкціями України та відвідував окуповану Запорізьку АЕС, може стати заступником гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

Як пише Dilo, про це повідомляє організація Greenpeace.

У МАГАТЕ можуть призначити на керівну посаду росіянина

Зазначається, що рішення про призначення можуть ухвалити вже цього тижня, на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ 18-20 листопада.

Наразі Ферапонтов є заступником керівника "Ростехнагляду" та перебуває під санкціями України за відвідування окупованої російськими військами Запорізької АЕС. Він претендує на посаду свого співвітчизника Михайла Чудакова, відстороненого у квітні цього року за порушення правил МАГАТЕ.

Фото: Олексій Ферапонтов

У Greenpeace наголошують, що призначення представника російської державної ядерної галузі на одну з найвищих посад у МАГАТЕ є особливо суперечливим, оскільки російські структури причетні до окупації та мілітаризації Запорізької АЕС, а російські війська продовжують атакувати українську енергетичну інфраструктуру, від якої залежить ядерна безпека.

"Якщо Рафаель Гроссі реалізує свій план призначити Ферапонтова на одну з найвищих посад у МАГАТЕ, це стане фактично винагородою для російської ядерної галузі за її атаки проти України", – заявив старший спеціаліст із ядерних питань Greenpeace Україна Шон Берні.

Україна висловила протест

Із заявою про можливе призначення виступило Міністерство закордонних справ України, наголосивши, що претензії до кандидатури пов’язані не з російським громадянством Ферапонтова, а з його діяльністю в державній структурі, причетній до спроб легітимізувати захоплення Запорізької АЕС та встановити над нею російський регуляторний контроль. Україна вже запровадила проти нього персональні санкції.

У МЗС попередили: таке призначення може створити умови для посилення російського впливу на міжнародну інституцію, яка має залишатися незалежною та неупередженою. Воно також суперечило б принципам міжнародного права та рішенням органів самого МАГАТЕ, які неодноразово вимагали від Росії припинити протиправні дії щодо Запорізької АЕС і повернути контроль над нею Україні.

Окремий ризик українське зовнішньополітичне відомство вбачає у можливому підриві довіри держав-членів до Агентства. У МЗС нагадують, що стаття VII Статуту МАГАТЕ передбачає високі вимоги до професійної компетентності й доброчесності працівників, а також гарантує незалежність керівництва та персоналу від зовнішнього впливу.

Україна закликала Гроссі відмовитися від призначення Ферапонтова, а держави-члени МАГАТЕ – не допустити його затвердження. У МЗС зауважили, що представники російських структур, причетні до незаконного захоплення українських ядерних об’єктів, не повинні обіймати керівні посади в міжнародних організаціях.

Раніше МЗС України ініціювало перегляд підходів до участі РФ в МАГАТЕ.

МЗС закликало міжнародну спільноту до рішучих, скоординованих і практичних дій, спрямованих на негайну демілітаризацію та деокупацію Запорізької АЕС; відновлення повного суверенного контролю України над станцією; забезпечення безперешкодного міжнародного моніторингу; звільнення всіх незаконно утримуваних осіб; притягнення Російської Федерації до відповідальності за створення ядерних ризиків; внесення змін до статуту МАГАТЕ, які унеможливлять деструктивний вплив РФ на діяльність організації.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль закликав МАГАТЕ до повної міжнародної ізоляції Росії, а також ініціювання санкцій і призупинення її членства в організації.