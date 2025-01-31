Розмінування України: сертифікація операторів та техніки для розмінування пришвидшилась удвічі

Сертифікація операторів протимінної діяльності пришвидшилася більш ніж удвічі, Минулого року їх кількість зросла з 28 до 73, а наразі вже налічується 80.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний під час засідання Міжвідомчої робочої групи з гумрозмінування.

Міжвідомча робоча група також обговорила реалізацію експериментального проєкту з сертифікації механізованих засобів розмінування.

Як зазначив Ігор Безкаравайний, у 2023 році було видано лише 1 сертифікат, тоді як у 2024 вже 16 сертифікатів та угод на право застосування сертифіката відповідності продукції.

Учасники засідання також розглянули кроки, які можуть посилити можливості Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки у сертифікації техніки та обладнання для розмінування.

На засіданні також обговорили:

створення робочої групи для розробки технічного регламенту на основі результатів експериментального проєкту з сертифікації машин та обладнання для розмінування;

укомплектування органів оцінки відповідності фахівцями у необхідній кількості для повного проведення інспектування очищених територій;

розробку автоматизованої моделі для визначення пріоритетності робіт у сфері гуманітарного розмінування;

моніторинг діяльності сертифікованих операторів.

Про розмінування України

Україна на рівні державного стандарту унормувала використання безпілотних літальних апаратів та супутникових знімків для обстеження територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.

Додамо, з початку великомасштабної війни сапери відновили використання 35 тис. кв. км української території. З них близько 17 тис. кв. км були очищені в 2024 році.

Слід зазначити, що Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.