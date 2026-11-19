Американська компанія Anthropic PBC та семеро її співзасновників залучили рекордні 107,3 мільярда доларів у межах збільшеного первинного публічного розміщення акцій (IPO) та приватного розміщення. Таким чином розробник штучного інтелекту Claude став першою передовою ШІ-лабораторією, яка вийшла на публічний фондовий ринок, випередивши свого головного конкурента OpenAI, що не планує IPO раніше 2027 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Під час розміщення сама компанія продала 956,4 мільйона акцій, а її співзасновники реалізували ще 23,6 мільйона паперів за ціною 83 долари за штуку, що перевищило попередньо оголошений ціновий діапазон від 70 до 78 доларів та початковий обсяг у 801,4 мільйона акцій від компанії.

Загальна повністю розводнена ринкова оцінка Anthropic склала близько 1,5 трильйона доларів, що ставить розробника в один ряд із 15 найбільшими публічними компаніями світу нарівні з Tesla та попереду фармацевтичного гіганта Eli Lilly.

Угода також включає приватне розміщення акцій на суму 26 мільярдів доларів за участю технологічних гігантів Google, Advanced Micro Devices (AMD), Microsoft та Nvidia, яка має придбати папери на 10 мільярдів доларів.

Проте навіть без урахування приватного траншу базове IPO Anthropic обсягом 81,3 мільярда доларів стало найбільшим в історії світового ринку, перевершивши попередній рекорд компанії SpaceX у 75 мільярдів доларів.

Попит інвесторів та початок торгів на Nasdaq

Попит на папери Anthropic майже в сім разів перевищив кількість доступних акцій попри нещодавнє падіння технологічного індексу Nasdaq 100 на 4,4% за тиждень, а на сірому ринку, включно з безстроковими ф'ючерсами на криптоплатформі Hyperliquid, акції вказують на зростання на 20–26% на старті торгів.

За словами генерального директора Anthropic Даріо Амодея, компанія не прив'язувала вихід на біржу до конкретних ринкових умов, керуючись принципом не допускати переоцінки бізнесу вище за його реальну вартість.

Організаторами розміщення виступили банки Goldman Sachs та Morgan Stanley за участю ще 20 фінансових установ, а торги акціями компанії мають розпочатися у четвер, 19 листопада, на майданчику Nasdaq Global Select Market під тикером ANT.

Вихід на біржу суттєво збільшить статки співзасновників і працівників Anthropic, а також принесе високі прибутки її венчурним інвесторам, зокрема фондам Iconiq, Coatue Management та Spark Capital.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розробник ШІ Claude розраховує на оцінку в $1 трлн під час історичного виходу на біржу. Американська компанія Anthropic планувала отримати оцінку до 1,02 трильйона доларів під час IPO у США, що було нижче за попередні очікування ринку та свідчило про певне охолодження інтересу інвесторів до сектора штучного інтелекту.