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Розширення митних пільг для безпілотників та відстрочку Євро-6 для вантажівок хочуть прийняти без другого читання

вантажівка, водій, євро 6
Вимогу екостандарту Євро-6 для вантажівок готуються відтермінувати на два роки. Фото: Freepik

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує підтримати одразу за основу та в цілому законопроекти №12266 щодо змін у Податковий кодекс та №12267 щодо змін у Митний кодекс.

Про це повідомили голова комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") та його заступник Ярослав Железняк ("Голос"). Йдеться про документи, які було внесено 29 листопада великими групами депутатів на чолі з Гетманцевим в обох випадках.

На засіданні комітету їх було схвалено одноголосно 24 нардепами. За словами Железняка, розгляд документів у залі парламенту очікується вже наступного пленарного тижня (17-20 грудня). Зокрема, проєкти законів передбачають наступні зміни:

  1. надання пільги з митних платежів для ввезення складових виробництва снарядів та боєприпасів;
  2. продовження дії пільги з митних платежів для БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо;
  3. поширення пільги на складові та матеріали не лише для літальних апаратів, а й для наземних та водних безпілотних систем;
  4. відстрочення на два роки до 1 січня 2027 року вимоги щодо відповідності екологічним нормам Євро-6 для вантажних автомобілів та автобусів;
  5. можливість неприбутковим організаціям допомагати військовим і їхнім сім’ям без втрати статусу через відсутність у статуті відповідних положень;
  6. неоподаткування ПДФО доходів у вигляді зібраних волонтером коштів, які були передані на користь благодійних фондів;
  7. можливість надання додаткового блага працівникам БФ без ризику втрати статусу неприбуткової організації (до 5% від доходу організації за рік);
  8. продовження до кінця воєнного стану пільги з ПДВ для національного кінематографу;
  9. скасування вимоги щодо оцінки для ринку вживаних авто;
  10. повна і остаточна фіскалізація грального бізнесу.

Зазначимо, що в листопаді 2023 року звільнення від ввізного мита та ПДВ для таких товарів як БПЛА, тепловізори, оптичні приціли та інші засоби забезпечення нацбезпеки, було продовжено до 1 січня 2025 року.

Нагадаємо також, що офіційний перелік волонтерів в Україні від початку 2024 року зріс у півтора рази: до нього внесено ще близько 3,5 тисячі осіб. Загальна ж їх кількість перевищила 10,4 тисячі. При цьому цьогоріч українці стали частіше донатити саме на "банки", аніж великим фондам та благодійним організаціям.

Минулого ж року три найбільших фонди, а саме: United 24, “Повернись живим” та Фонд Сергія Притули змогли зібрати 18,75 мільярда гривень. Втім, ця сума виявилася майже удвічі меншою, ніж у 2022 році.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов