Розтрата $71,6 млн на ДП "Зоря-Машпроект": справу направлено до суду

До суду передано справу про заволодіння 71,6 млн дол. з боку керівництва ДП “НВКГ ”Зоря"-"Машпроект". За версією слідства, посадові особи підприємства організували схему незаконного експорту продукції власного виробництва за кордон, що призвело до значних фінансових збитків.

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Про це інформує пресслужба Національного антикрупційного бюро.

Нагадаємо, у вересні 2023 року екскерівникам державного підприємства та директору приватної компанії-нерезидента повідомили про підозру в заволодінні у складі організованої групи коштами ДП на суму 1,32 млрд грн.

Про хід розслідування

Схему було організовано керівництвом ДП, яке здійснювало експорт продукції власного виробництва за кордон.

З цією метою з іноземною компанією було укладено низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку потенційних покупців та ведення переговорів щодо укладання відповідних контрактів.

В результаті, у період з 2013 по 2018 рік, на рахунки компанії-нерезидента ДП безпідставно було перераховано 71,6 млн доларів як оплату за фіктивні агентські послуги.

Надалі кошти легалізувались шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам ДП.

Завдання збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Справу скеровано до суду

2 квітня 2025 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ( САП) , за матеріалами досудового розслідування НАБУ, скерував до суду обвинувальний акт щодо чотирьох колишніх генеральних директорів державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект", наголошує пресслужба САП.

Їх викрили у співучасті в заволодінні коштами держпідприємства в складі організованої групи на суму 71,6 млн доларів (1,32 млрд грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину).

Докази протиправної діяльності учасників схеми отримані як результат міжнародної правової допомоги, запити на яку були направлені до більш ніж 20 країн. Індійські компетентні органи підтвердили факт фіктивності послуг.

Крім того, завдяки даним від Швейцарії та Латвії було відстежено рух незаконно отриманих від державного підприємства коштів у сумі 795 тис. дол., понад 222 тис. євро та 275 тис. дол.