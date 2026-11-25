Молдова запропонувала Румунії спільно відновити судноплавство на річці Прут. Проєкт передбачає поетапне облаштування близько 500 км водного шляху, розвиток портової інфраструктури та створення транспортного сполучення, яке має посилити логістичні зв'язки між Молдовою, Румунією та Україною.

Як пише Dilo, про це інформує NewsMaker.

Як планують відновлювати судноплавство

Реалізацію проєкту пропонують розпочати з підготовчого етапу. Молдова та Румунія мають провести спільні гідрографічні дослідження, оцінити економічний потенціал вантажних перевезень і визначити можливий вплив робіт на довкілля.

Наступним кроком може стати облаштування пілотної ділянки в нижній течії Пруту з виходом до портів Джурджулешти та Галац. Це дасть змогу відпрацювати механізми спільного фінансування проєкту й утримання судноплавного фарватеру.

Після цього країни зможуть розглядати розширення інфраструктури в напрямку верхньої течії річки.

Яке значення проєкт матиме для України

У перспективі ініціатива передбачає облаштування близько 500 км судноплавного шляху на Пруті. Його планують інтегрувати в майбутній річковий транспортний коридор, який має з'єднати Балтійське та Чорне моря.

Для Молдови, Румунії та України розвиток цього маршруту може відкрити додаткові можливості для вантажної логістики, зокрема аграрного експорту, а також зміцнити транспортне сполучення в регіоні.

Водночас наразі йдеться про ініціативу на стадії опрацювання: перед початком практичної реалізації необхідно провести дослідження, оцінити економічну доцільність і погодити механізми фінансування та обслуговування водного шляху.

Нагадаємо, раніше в Україні вже презентували морську реформу, яка передбачає оновлення системи управління судноплавством та наближення роботи українських портів до стандартів ЄС.