Политика

Сенат не смог объявить импичмент Трампу

Дональд Трамп признан невиновным по обоим пунктам обвинения: "злоупотребление властью" и "препятствование работе Конгресса"

2 часа назад
Сенат не смог объявить импичмент Трампу Сенат не смог объявить импичмент Трампу
Банки

Суд разрешил продать недвижимость компании Жеваго в Киеве

Корпус "Киевмедпрепарата" продадут в счет погашения долга банка "Финансы и Кредит"

вчера, 23:05
Суд разрешил продать недвижимость компании Жеваго в Киеве Суд разрешил продать недвижимость компании Жеваго в Киеве
Общество

Украинцы теперь могут поставить электронную подпись на ID-карту

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым, кто воспользовался новым сервисом МВД и ГМС

вчера, 22:10
Украинцы теперь могут поставить электронную подпись на ID-карту Украинцы теперь могут поставить электронную подпись на ID-карту
важно Транспорт

В Украине запустили онлайн-сервис замены водительского удостоверения (ВИДЕО)

Теперь водителям необходимо посетить на 2 минуты территориальный сервисный центр МВД и забрать уже готовое удостоверение

вчера, 21:15
В Украине запустили онлайн-сервис замены водительского удостоверения (ВИДЕО) В Украине запустили онлайн-сервис замены водительского удостоверения (ВИДЕО)
Валюта

Международные резервы Украины достигли самого высокого уровня за 7 лет

В НБУ перечислили факторы их роста

вчера, 20:56
Международные резервы Украины достигли самого высокого уровня за 7 лет Международные резервы Украины достигли самого высокого уровня за 7 лет
важно Происшествия

Верховная Рада увеличила штрафы за уничтожение леса

Теперь сумма штрафа достигает 2 тысяч гривен

вчера, 20:19
Верховная Рада увеличила штрафы за уничтожение леса Верховная Рада увеличила штрафы за уничтожение леса
Политика

Дело Гладковского вскоре передадут в суд — Генпрокуратура

Такое обещание дал Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка

вчера, 19:51
Дело Гладковского вскоре передадут в суд — Генпрокуратура Дело Гладковского вскоре передадут в суд — Генпрокуратура
Наука

Японцы создали первого робота-бармена

Устройство использует четыре камеры, чтобы анализировать эмоции клиентов

вчера, 19:25
Японцы создали первого робота-бармена Японцы создали первого робота-бармена
Политика и экономика

СБУ проводит обыски на телеканале "1+1": онлайн-трансляция

В офисе, где проходит обыск, работают журналисты

вчера, 18:51
СБУ проводит обыски на телеканале "1+1": онлайн-трансляция СБУ проводит обыски на телеканале "1+1": онлайн-трансляция
Происшествия

Фюзеляж разорвало на несколько частей: в Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет

Погибших в результате происшествия нет, ранены более 20 человек

вчера, 18:33
Фюзеляж разорвало на несколько частей: в Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет Фюзеляж разорвало на несколько частей: в Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет
Политика и экономика

В аннексированном Симферополе не хватает воды: оккупанты надеются на "божью помощь"

В городе есть три водохранилища, но воды в них недостаточно

вчера, 18:16
В аннексированном Симферополе не хватает воды: оккупанты надеются на "божью помощь" В аннексированном Симферополе не хватает воды: оккупанты надеются на "божью помощь"
Происшествия

В Николаеве уволили полицейского за ограбление своих одноклассников (ВИДЕО)

По данному факту проводится служебное расследование, материалы которого передадут в ГБР

вчера, 17:48
В Николаеве уволили полицейского за ограбление своих одноклассников (ВИДЕО) В Николаеве уволили полицейского за ограбление своих одноклассников (ВИДЕО)

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