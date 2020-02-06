Политика

Сенат не смог объявить импичмент Трампу

Дональд Трамп признан невиновным по обоим пунктам обвинения: "злоупотребление властью" и "препятствование работе Конгресса"

Банки

Суд разрешил продать недвижимость компании Жеваго в Киеве

Корпус "Киевмедпрепарата" продадут в счет погашения долга банка "Финансы и Кредит"

Общество

Украинцы теперь могут поставить электронную подпись на ID-карту

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым, кто воспользовался новым сервисом МВД и ГМС

важно Транспорт

В Украине запустили онлайн-сервис замены водительского удостоверения (ВИДЕО)

Теперь водителям необходимо посетить на 2 минуты территориальный сервисный центр МВД и забрать уже готовое удостоверение

Валюта

Международные резервы Украины достигли самого высокого уровня за 7 лет

В НБУ перечислили факторы их роста

важно Происшествия

Верховная Рада увеличила штрафы за уничтожение леса

Теперь сумма штрафа достигает 2 тысяч гривен

Политика

Дело Гладковского вскоре передадут в суд — Генпрокуратура

Такое обещание дал Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка

Наука

Японцы создали первого робота-бармена

Устройство использует четыре камеры, чтобы анализировать эмоции клиентов

Политика и экономика

СБУ проводит обыски на телеканале "1+1": онлайн-трансляция

В офисе, где проходит обыск, работают журналисты

Происшествия

Фюзеляж разорвало на несколько частей: в Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет

Погибших в результате происшествия нет, ранены более 20 человек

Политика и экономика

В аннексированном Симферополе не хватает воды: оккупанты надеются на "божью помощь"

В городе есть три водохранилища, но воды в них недостаточно

Происшествия

В Николаеве уволили полицейского за ограбление своих одноклассников (ВИДЕО)

По данному факту проводится служебное расследование, материалы которого передадут в ГБР