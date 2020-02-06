Дональд Трамп признан невиновным по обоим пунктам обвинения: "злоупотребление властью" и "препятствование работе Конгресса"
Корпус "Киевмедпрепарата" продадут в счет погашения долга банка "Финансы и Кредит"
Президент Украины Владимир Зеленский стал первым, кто воспользовался новым сервисом МВД и ГМС
Теперь водителям необходимо посетить на 2 минуты территориальный сервисный центр МВД и забрать уже готовое удостоверение
В НБУ перечислили факторы их роста
Теперь сумма штрафа достигает 2 тысяч гривен
Такое обещание дал Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка
Устройство использует четыре камеры, чтобы анализировать эмоции клиентов
В офисе, где проходит обыск, работают журналисты
Погибших в результате происшествия нет, ранены более 20 человек
В городе есть три водохранилища, но воды в них недостаточно
По данному факту проводится служебное расследование, материалы которого передадут в ГБР