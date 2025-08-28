Рух поїздів після ворожої атаки: які затримки рейсів та оновлений графік

Після ворожої атаки рух поїздів “Інтерсіті+” не було призупинено — всі рейси продовжують курсувати за графіком. Водночас затримки низки поїздів далекого сполучення зберігаються, а актуальний перелік рейсів оновлюється.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Оновлення графіку поїздів після ворожої атак

В УЗ наголошують, що враження одного з поїздів Hyundai під час сьогоднішньої ракетної атаки не вплинуло на кількість рейсів "Інтерсіті+" сьогодні та завтра — усі поїзди продовжують курсувати країною.

Затримки низки рейсів зберігаються, а актуальний перелік поїздів далекого сполучення доступний на порталі uz-vezemo. Серед приміських поїздів із затримками електропоїзди Фастівського напрямку курсують із відставанням до 2,5 годин, а Вінницького — до 3 годин.

Для пасажирів, які прямують з Краматорська до Лозової, призначено окремий рейс електропоїзда о 16:03 зі зупинками у Слов’янську, Барвінковому та Близнюках.

Ті, хто подорожує поїздом 103/104 Краматорськ–Львів, зможуть дістатися до Лозової цим електропоїздом і пересісти на спальні вагони, оскільки через затримку вони не прибудуть безпосередньо до Краматорська.

У зворотному напрямку, пасажирів рейсу 104/103 від Лозової до Краматорська перевезе той самий електропоїзд о 19:00 з аналогічними зупинками.

Крім того, скасовано рейс №6208 Козятин-1 — Фастів-1.

Оновлення для пасажирів поїздів №85, 61, 209 та 109, які прямують до Вінниці (190 пасажирів) та Хмельницького (130 пасажирів): рейси цих поїздів рухалися об’їзним маршрутом.

Для пасажирів із Шепетівки організовано додатковий приміський поїзд №6256 Шепетівка–Козятин, який відправляється о 14:04 і прибуває до Козятина о 17:18. З пересадкою на поїзд №771 о 17:25 пасажири можуть продовжити подорож до Хмельницького. Для забезпечення комфорту пасажирів у складі поїзда №771 до Києва додано 5 додаткових вагонів.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів. Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в семи районах, вже відомо про 15 загиблих і 38 постраждалих.

Крім того, цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".