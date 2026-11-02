Ryanair заморозить зарплати та перегляне угоди з аеропортами на тлі високих цін на пальне

Найбільший в Європі бюджетний авіаперевізник Ryanair планує скоротити витрати через подорожчання авіапального, яке може коштувати компанії додаткові €2 млрд наступного року. Будуть переглянуті угоди з аеропортами та "заморожені" зарплати пілотів, бортпровідників та інших працівників.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Про плани заощадити компанія повідомила після того, як її прибуток за перше півріччя фінансового року скоротився на 15% — до €2,15 млрд проти €2,54 млрд за аналогічний період торік.

"Ми розглядаємо все, тому зараз обговорюється питання витрат на аеропорти, витрат на обслуговування, а також, ймовірно, заморожування заробітної плати пілотів, бортпровідників та управлінської команди у квітні наступного року", — заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі.

За його словами, компанія не планує скорочувати робочі місця, оскільки розраховує збільшити обсяги перевезень приблизно на 3%.

За перше півріччя собівартість одиниці продукції Ryanair зросла на 5%. Водночас ціни на авіапальне без урахування хеджування подвоїлися — приблизно до $130 за барель.

"Немає сумнівів, що наша прибутковість постраждає наступного року, якщо наші витрати на нафту зростуть на 33%", — зазначив О'Лірі.

На тлі війни між США та Іраном пасажири стали обережніше бронювати квитки, а тарифи Ryanair у першому півріччі знизилися. Тепер авіакомпанія очікує, що дороге пальне вплине на вартість перельотів у 2027 році.

Ryanair уже переглянула плани перевезень: у 2027 фінансовому році компанія розраховує обслужити 214 млн пасажирів замість раніше прогнозованих 216 млн. Також перевізник планує скоротити зимовий розклад рейсів.

Водночас у 2028 фінансовому році Ryanair хоче збільшити пасажиропотік до понад 220 млн людей. Для цього компанія розраховує отримати нові літаки Boeing 737 Max 10 до літнього сезону.

О'Лірі попередив, що високі ціни на нафту вплинуть на всю авіаційну галузь, а авіакомпаніям доведеться підвищувати тарифи. За його словами, через високі ціни на пальне, частина перевізників може не витримати зростання витрат вже цієї зими.

Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair готується до значних змін у своєму розкладі на зимові місяці через нестабільність цін на паливо та ризики для галузі. Керівництво ухвалило рішення продовжувати скорочувати частоту рейсів, щоб мінімізувати фінансові втрати.