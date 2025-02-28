Санкційна політика РНБО: новий етап боротьби з тіньовими схемами

Рада національної безпеки і оборони ухвалила черговий пакет санкцій, спрямований на боротьбу з тіньовими фінансовими схемами та розкраданням культурної спадщини. Обмеження торкнулися 57 капітанів суден, що беруть участь у нелегальному експорті російської нафти, а також 55 осіб, пов’язаних із незаконним вивезенням українських історичних цінностей.

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Що означає це рішення?

Санкційний механізм стає точковішим та більш персоналізованим. Якщо раніше обмеження застосовувалися до великих державних компаній та секторів економіки, то тепер вони спрямовані безпосередньо на конкретних осіб, відповідальних за фінансування війни та незаконні оборудки. Це черговий крок до ліквідації тіньових схем, які використовуються для обходу міжнародних обмежень.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ці санкції – не останні. На засіданні РНБО 5 лютого він анонсував подальші рішення, які стосуватимуться не лише іноземних осіб, а й українських громадян, причетних до фінансових зловживань і співпраці з державою-агресором.

Тіньовий флот не сховається

Одним із ключових аспектів нового пакету санкцій стала боротьба з так званим "тіньовим танкерним флотом" – мережею суден, які використовуються для обходу міжнародних обмежень на експорт російської нафти. У списку опинилися 56 громадян Росії та один громадянин Ірану, що може стати підґрунтям для подальших міжнародних розслідувань і блокування активів.

Що далі?

Санкційні списки оновлюються, а контроль посилюється. Невідомо, хто саме стане обʼєктом наступних обмежень, але тенденція очевидна: у фокусі не тільки російський бізнес, а й українські структури, які співпрацюють із підсанкційними особами.

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