Шахрайські схеми з держземлею: як отримати суборенду законно

Державний земельний банк попереджає про зростання шахрайських схем із передачею державних сільськогосподарських земель “без аукціону” за грошову винагороду або “по знайомству”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Земельного банку.

Як законно отримати державну сільгоспземлю

Отримати державну сільгоспземлю в суборенду можна виключно через участь у прозорих онлайн-аукціонах у системі Prozorro.Продажі за умови подання повного пакету документів.

Вартість визначається результатами торгів — переможе той, хто запропонує найвищу ставку. Будь‑які домовленості "по знайомству" або оплата посередникам є незаконними.

ТОВ "Державний земельний банк" не має посередників та не передає державні сільськогосподарські землі в користування поза законною процедурою.

"Проєкт "Земельний банк" створено для того, аби знищити "сірі схеми" та зробити державні сільськогосподарські землі доступними через прозорий та законний механізм онлайн-торгів", - наголошують в пресслужбі.

Про "Земельний банк"

"Земельний банк" – це прозорий ринок оренди державних земель с/г призначення, які перебувають у користуванні державних с/г підприємств.

Хто може орендувати державні сільськогосподарські землі?

Будь‑який резидент України — від вимушено переміщених осіб та ветеранів до фермерів, приватних підприємців чи аграрних компаній.

Максимальний строк оренди:

14 років — для ділянок під однорічні культури

25 років — для багаторічних насаджень

Стартова вартість оренди: Не менше 12% від нормативної оцінки землі, що за різними регіонами становить приблизно 3 000–4 000 грн/га на рік.

Реальна ціна оренди: Визначається на онлайн‑аукціонах у Prozorro.Продажі за принципом "хто запропонував вищу ставку, той переміг". За підсумками торгів ставка може зростати до 30 000–40 000 грн/га на рік, залежно від якості ґрунту, локації, логістики та попиту.

Як узяти участь в аукціоні: