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Шахрайські схеми з держземлею: як отримати суборенду законно

земля
Шахраї обіцяють землю без аукціону.

Державний земельний банк попереджає про зростання шахрайських схем із передачею державних сільськогосподарських земель “без аукціону” за грошову винагороду або “по знайомству”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Земельного банку.

Як законно отримати державну сільгоспземлю

Отримати державну сільгоспземлю в суборенду можна виключно через участь у прозорих онлайн-аукціонах у системі Prozorro.Продажі за умови подання повного пакету документів.

Вартість визначається результатами торгів — переможе той, хто запропонує найвищу ставку. Будь‑які домовленості "по знайомству" або оплата посередникам є незаконними.

ТОВ "Державний земельний банк" не має посередників та не передає державні сільськогосподарські землі в користування поза законною процедурою.

"Проєкт "Земельний банк" створено для того, аби знищити "сірі схеми" та зробити державні сільськогосподарські землі доступними через прозорий та законний механізм онлайн-торгів", - наголошують в пресслужбі.

Про "Земельний банк"

"Земельний банк" – це прозорий ринок оренди державних земель с/г призначення, які перебувають у користуванні державних с/г підприємств.

Хто може орендувати державні сільськогосподарські землі?

Будь‑який резидент України — від вимушено переміщених осіб та ветеранів до фермерів, приватних підприємців чи аграрних компаній.

Максимальний строк оренди:

  • 14 років — для ділянок під однорічні культури
  • 25 років — для багаторічних насаджень

Стартова вартість оренди: Не менше 12% від нормативної оцінки землі, що за різними регіонами становить приблизно 3 000–4 000 грн/га на рік.

Реальна ціна оренди: Визначається на онлайн‑аукціонах у Prozorro.Продажі за принципом "хто запропонував вищу ставку, той переміг". За підсумками торгів ставка може зростати до 30 000–40 000 грн/га на рік, залежно від якості ґрунту, локації, логістики та попиту.

Як узяти участь в аукціоні:

  1. Вибрати лот і вивчити його характеристики.
  2. Зареєструватися на одному з майданчиків‑учасників системи.
  3. Подати заявку через електронний кабінет.
  4. Сплатити реєстраційний і гарантійний внески.
  5. Узяти участь у торгах, зробивши свою ставку.
  6. Пройти кваліфікацію і після перемоги укласти договір, сплативши плату за перший рік.
Автор:
Ольга Опенько