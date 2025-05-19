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Шахрайські схеми з держземлею: як отримати суборенду законно
Державний земельний банк попереджає про зростання шахрайських схем із передачею державних сільськогосподарських земель “без аукціону” за грошову винагороду або “по знайомству”.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Земельного банку.
Як законно отримати державну сільгоспземлю
Отримати державну сільгоспземлю в суборенду можна виключно через участь у прозорих онлайн-аукціонах у системі Prozorro.Продажі за умови подання повного пакету документів.
Вартість визначається результатами торгів — переможе той, хто запропонує найвищу ставку. Будь‑які домовленості "по знайомству" або оплата посередникам є незаконними.
ТОВ "Державний земельний банк" не має посередників та не передає державні сільськогосподарські землі в користування поза законною процедурою.
"Проєкт "Земельний банк" створено для того, аби знищити "сірі схеми" та зробити державні сільськогосподарські землі доступними через прозорий та законний механізм онлайн-торгів", - наголошують в пресслужбі.
Про "Земельний банк"
"Земельний банк" – це прозорий ринок оренди державних земель с/г призначення, які перебувають у користуванні державних с/г підприємств.
Хто може орендувати державні сільськогосподарські землі?
Будь‑який резидент України — від вимушено переміщених осіб та ветеранів до фермерів, приватних підприємців чи аграрних компаній.
Максимальний строк оренди:
- 14 років — для ділянок під однорічні культури
- 25 років — для багаторічних насаджень
Стартова вартість оренди: Не менше 12% від нормативної оцінки землі, що за різними регіонами становить приблизно 3 000–4 000 грн/га на рік.
Реальна ціна оренди: Визначається на онлайн‑аукціонах у Prozorro.Продажі за принципом "хто запропонував вищу ставку, той переміг". За підсумками торгів ставка може зростати до 30 000–40 000 грн/га на рік, залежно від якості ґрунту, локації, логістики та попиту.
Як узяти участь в аукціоні:
- Вибрати лот і вивчити його характеристики.
- Зареєструватися на одному з майданчиків‑учасників системи.
- Подати заявку через електронний кабінет.
- Сплатити реєстраційний і гарантійний внески.
- Узяти участь у торгах, зробивши свою ставку.
- Пройти кваліфікацію і після перемоги укласти договір, сплативши плату за перший рік.