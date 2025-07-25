СБУ попередила російський теракт в центрі Києва. Він може бути не останнім – експерт

Росія буде продовжувати спроби здійснити теракт в Києві. Учасникам масових акцій слід бути особливо пильними. Про це пише політолог Тарас Загородній, коментуючи попередження Службою безпеки України вибуху в центрі столиці.

Експерт наголошує, що протести не можуть нівелювати ризики, які є в країні під час війни. "При плануванні масових заходів треба врахувати: маємо сусіда-терориста, який може скористатись нагодою та влаштувати теракти. Зараз росії буде зручно це зробити, скориставшись масовими зібранням. До речі, ГУР напередодні випустило попередження: рф, використовуючи протести, буде намагатись максимально загострити ситуацію. А я нагадаю, що путін в останні місяці докладає особливих зусиль, щоб деморалізувати український тил", - пише Загородній.

Політолог підкреслює, що треба не дати ворогу використати протести на свою користь. "Важливо не піддаватись на будь-які незаконні заклики: щось громити, робити будь-які силові дії. росія використає це для "картинки" і дискредитації України в Європі. Ніякі пакунки передачі в такі місця брати не можна. Українські спецслужби вас про це точно просити не будуть. А ворожі можуть цілком", - акцентує експерт.

"росіяни вже не вперше намагаються розв’язати терористичну війну за допомогою вибухів. СБУ попереджала криваві теракти в Києві у травні та жовтні минулого року. У переважній більшості випадків Служба працює на випередження: більшість терактів вдається попереджати ще на стадії підготовки. А це важливий напрям роботи для будь-якої спецслужби. І тут СБУ підтвердила свій високий фаховий рівень, знешкоджуючи більшість російський диверсантів. Але, ключова мета росії залишається незмінною – розхитати ситуацію в середині України", - резюмує Загородній.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ запобігла черговому теракту у центрі Києва. Росіяни, за допомогою 1,5 кг тротилу, намагались підірвати кафе у столиці в годину пік. Виконавиця - жінка, яку попросили віднести пакунок. Її затримали в момент, коли вона з вибухівкою заходила у кафе.