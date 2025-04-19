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СБУ розгромила мережі "агентів в рясах" і зламала плани рф, - експерт про УПЦ (МП)

сбу
СБУ розгромила мережі "агентів в рясах" і зламала плани рф

Служба Безпеки за останні 2 роки розгромила російські мережі "агентів в рясах". На думку політолога, екс-нардепа Олександр Черненка, таким чином Служба повністю зламала плани росії.

Експерт підкреслює, що УПЦ (МП) була розгалуженою мережею агентів, яку рф вибудовувала багато років. "Українська держава немов не помічала цю мережу і не усвідомлювала ту небезпеку, яку вона в собі таїть. Однак, після того, як Василь Малюк очолив СБУ, вперше за період незалежності Служба почала системно викривати цих поплічників кремля і розгромила ключові мережі "агентів в рясах", - вважає Черненко.

На думку політолога, представники московської церкви багато років займались різноманітною підривною діяльністю.

"Це був один із головних інструментів впливу з боку рф на значну частину українського суспільства. З початком Великої війни представники  УПЦ (МП) не лише агітували за "русский мир", але й збирали інформацію для ворога, були корегувальниками і навідниками вогню. З початку повномасштабної війни було 170 кримінальних проваджень стосовно 150 священнослужителів Української православної церкви (УПЦ), у т.ч. 23 архієреїв(!!!). 63 "агенти в рясах" отримали підозри, 31 вже й обвинувальні вироки суду. Деякі з цих діячі написали заяви на обмін і допоможуть витягнути наших людей з російського полону. Робота СБУ триває і зараз. Це вже точкова робота по агентам, які ще залишились на волі", - акцентує екс-нардеп.

"Заходи Служби мали значний "терапевтично-профілактичний" ефект. Реальні строки зрадникам, суттєво ускладнили, а подекуди унеможливили для РФ вербовку нових агентів в церковному середовищі і зламала всі плани ворога. Одним словом, перед відвіданням великоднього богослужіння, варто згадати чому підлеглих Малюка після розгрому "кремлівської церкви" стали називати Службою Божою. Оцінюючи, скільки було зроблено за останні пару років, треба визнати – таку назву СБУ цілком заслужила"", - резюмує експерт.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ затримала клірика УПЦ (МП), який погодився шпигувати для фсб на Донеччині.