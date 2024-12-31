СБУ стала однією з ключових ланок Сил оборони – експерт

Служба безпеки України у 2024 році стала однією з ключових ланок Сил безпеки і оборони завдяки успішним операціям на фронті та у тилу. Підриви десятків НПЗ та постійна "бавовна" в Росії, потужна робота морських дронів та ліквідації військових злочинців – все це результати роботи СБУ у цьому році. Про це пише експерт Олексій Голобуцький.

Політолог підкреслює, що на фронті співробітники СБУ воюють у найгарячіших точках війни. "Загалом з лютого 2022 року вони знищили понад 1,4 тис. танків, понад 2,5 тис. ББМ (бойових броньованих машин – ред.) і сотні одиниць іншої техніки. Якщо подивитися статистику Сил оборони, то кожен восьмий танк, вражений на полі бою, – це результат роботи СБУ. Спецпризначенці Служби очолюють рейтинг найбільш ефективних підрозділів з ураження ворожої техніки дронами. Бойові групи СБУ беруть участь у Курській операції. І саме бійці ЦСО "А" в результаті жорстоких боїв одномоментно взяли в полон більше сотні військовослужбовців РФ", – вважає Голобуцький.

Експерт нагадує, що за допомогою далекобійних дронів СБУ переносить війну вглиб РФ. "Служба щотижня реалізує унікальні спецоперації: вражено десятки НПЗ, нафтобаз, складів зброї, військових аеродромів та інших важливих для ворога військових об’єктів. За оцінками Пентагону, атаки СБУ безпілотниками вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ. Крім того, СБУ продовжила ліквідовувати воєнних злочинців прямо на території ворога. Та найяскравіша ліквідація року – у Москві за допомогою самоката був ліквідований начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенант Ігор Кірілов", – наголошує Голобуцький.

"СБУ діє так, як має діяти сучасна спецслужба під час війни: бере участь у бойових діях, проводить унікальні спецоперації, ефективно працює контррозвідка. Не випадково довіра до СБУ зараз є на найвищому рівні за період Незалежності", – резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що група "Рейтинг" провела опитування громадської думки на замовлення Євросоюзу. Рівень довіри до СБУ в цьому опитуванні сягнув позначки 73% і став найбільшим за весь період Незалежності.