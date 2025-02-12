СБУ вимагає скасувати продаж спецдозволів кар’єрів Unigran

Служба безпеки України звернулася до Господарського суду Києва з вимогою визнати недійсними низку угод купівлі-продажу спеціальних дозволів на користування надрами, які раніше належали кар’єрам групи Unigran, що перебувала під контролем Ігоря Наумця.

Про це повідомляє Nadra.info.

Повідомляється , що СБУ подала зустрічні позови у справах, які вже розглядає суд. Наразі відомо щонайменше про два позови, що стосуються спецдозволів Малинського каменедробильного заводу (МКДЗ) та Пинязевицького кар’єру.

Джерела видання також припускають, що подібний позов може бути поданий і щодо Коростенського кар’єру.

У СБУ заявляють, що продаж спецдозволів суперечить інтересам держави та суспільства, а тому договори необхідно скасувати. Окрім цього, Служба вимагає повернути в дохід держави кошти, які були сплачені за відповідні дозволи.

Раніше кар’єри МКДЗ, Коростенський та Пинязевицький входили до групи UNIGRAN Ігоря Наумця, який перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони України з 2023 року. У січні-лютому того ж року власницею частини компаній групи стала громадянка Великої Британії Олена Калпа.

Всі родовища розташовані в Житомирській області. У 2023–2024 роках їхня видобувна діяльність була заблокована через санкційні обмеження.

Раніше засновник видання Nadra.info Володимир Бойко заявив, що держава вчергове запровадила санкції, які несуть шкоду не стільки бенефіціарам, скільки країні. Мова про санкції РНБО по відношенню до власників групи Unigran, які передбачають анулювання чи зупинку дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Через ці дії вже в червні 2023 року видобувний бізнес зупиниться й компанії доведеться скорочувати зарплати і звільняти працівників, яких було понад 1000.