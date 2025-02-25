СБУ впроваджує унікальну методику безпілотних технологій – експерт

Служба безпеки України впроваджує унікальну методику безпілотних технологій. Дронами за 700 доларів знищуються російські розвідувальні БПЛА вартістю 100 тисяч доларів. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що СБУ стала локомотивом інноваційних змін у сфері дронів. "Ключовим фактором стало те, що Україна не дає Росії домінувати в інноваціях. Сьогодні Служба розробила і впроваджує унікальну методику використання безпілотних технологій, щоб ефективно знищувати ворога та його техніку на полі бою, військові обʼєкти у глибокому тилу РФ, а також, щоб протидіяти розвідувальним дронам", – вважає політолог.

Черненко акцентує увагу на морських дронах – розробці Служби, яка змінила баланс сил на Чорному морі. "Усі розмови росіян, що вони нібито знайшли протидію морським дронам – ворожа пропаганда. Зараз це вже не просто дрони, які працюють в режимі камікадзе, а багатоцільові платформи, які на собі несуть і кулеметне озброєння, і FPV-дрони та інші засоби, а також використовуються для дистанційного мінування", – пише екснардеп.

"СБУ спільно з іншими Силами оборони вразила 48 складів боєприпасів, арсеналів зброї, аеродромів із військовими літаками. Це підірвало бойовий потенціал росіян і мало ключовий вплив на те, що їх наступ суттєво загальмував. Ще одна важлива складова – далекобійні дрони, які вже завдали Росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів", – резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше, виступаючи на форумі "Україна. Рік 2025", голова СБУ Василь Малюк заявив, що Служба безпеки успішно використовує безпілотні технології̈: "Працюємо в морі, на лінії̈ фронту та за її межами в тилу ворога".