Sense Bank провів у Львові Sense Brunch – захід для малого та середнього бізнесу, присвячений інвестиціям в енергонезалежність. Зустріч відбулася у креативному просторі Sense Hub Lviv та об’єднала підприємців, представників банку й постачальників енергетичного обладнання.

Однією з тем події стали можливості фінансування енергетичних проєктів. Зокрема, учасники дізналися про умови державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" та спеціальні кредитні пропозиції Sense Bank.

"Сьогодні завдяки державним програмам бізнес може залучити фінансування на проєкти енергонезалежності за ставкою від 0%. Строк кредитування може становити до 72 місяців, а графік погашення адаптується до потреб підприємства, зокрема його сезонності та виручки. Також у Sense Bank діє спеціальна програма для встановлення сонячних електростанцій для власних потреб бізнесу з фінансуванням до 7,5 млн грн, за якою рішення щодо кредиту можна отримати всього за три дні", – розповіла Ірина Руденко, керівник з розвитку кредитних операцій Sense Bank.

Практичним досвідом інвестицій у сонячну енергетику поділився Андрій Сухій, власник ГК "Хомстіл". Компанія реалізувала проєкт із залученням кредитного фінансування Sense Bank.

"Ми вирішили інвестувати в сонячні станції, бо зрозуміли, що енергонезалежність – це питання виживання. Порахували й побачили, що відмова від таких інвестицій означатиме значні втрати. Sense Bank профінансував наш проєкт на 100% і дуже швидко", – зазначив Андрій Сухій.

Про вибір обладнання для енергонезалежності розповів співвласник компанії "Тескон" Володимир Главацький.

"Ідеально мати всі три рішення: сонячну електростанцію, накопичувач енергії та генератор. Але все залежить від завдань, які стоять перед бізнесом. Для власного споживання оптимальним може бути поєднання сонячної станції, невеликого накопичувача та генератора на випадок тривалих відключень", – пояснив Володимир Главацький.

Окрім експертних виступів, учасники мали змогу поставити запитання спікерам та обговорити потреби власних підприємств.

Наступний захід про інвестиції в енергонезалежність Sense Bank спільно з медіапартнерами SPEKA, The Page та MC.Today планують провести 3 грудня у Києві.

"Ми організовуємо такі зустрічі, щоб підприємці могли отримати практичні поради від експертів, обмінятися досвідом, знайти партнерів та найефективніші рішення для свого бізнесу, – зазначає Яна Шумунова, директорка Департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank. – Саме бізнес сьогодні тримає українську економіку, тому для нас важливо підтримувати підприємців, бути для них надійним партнером і створювати нові можливості для розвитку".

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