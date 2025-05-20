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Середня тривалість перебування на посаді СЕО становить 7 років - дослідження

бізнес
Фото: Freepik

Середній вік призначення СЕО на позицію становить 50 років, а середня тривалість перебування на посаді – 7 років.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на нове глобальне дослідження від Heidrick & Struggles про CEO великого бізнесу.

Протягом останніх семи років дослідження Route to the Top вивчає тенденції у призначеннях CEO публічних компаній на найбільших ринках світу — зокрема їхній попередній професійний досвід, вік, термін перебування на посаді, етнічне походження, стать, освіту, а також те, чи були вони внутрішніми кандидатами чи прийшли ззовні.

Дослідження ґрунтується на аналізі кар’єрних шляхів 1 232 генеральних директорів із 27 країн світу, а також охоплює дані про нові призначення й ключові тренди у сфері топменеджменту.

Портрет сучасного керівника

Серед світових тенденцій аналітики виділяють наступні:

  • Частка CEO з дипломами про здобуття магістра і вищого ступеня освіти зросла в усьому світі — з 58% у 2019 році до 65% у 2025-му.
  • Середній вік призначення СЕО на позицію – 50 років, а середня тривалість перебування на посаді – 7 років.
  • 63% призначень на позицію відбувається з пулу внутрішніх кандидатів.
  • Частка жінок серед CEO у світі становить 8% — зростання порівняно з 5% у 2019 році.
  • CEO з Північної Америки — найстарші за віком як на момент призначення, так і зараз. У цьому регіоні найменше керівників, яких призначили до 45 років, і водночас — найдовший середній термін перебування на посаді.
  • Європейські CEO мають найбільший досвід роботи в різних країнах і галузях. У Північній Америці цей показник — найнижчий.
Фото 2 — Середня тривалість перебування на посаді СЕО становить 7 років - дослідження
Фото 3 — Середня тривалість перебування на посаді СЕО становить 7 років - дослідження
Фото 4 — Середня тривалість перебування на посаді СЕО становить 7 років - дослідження
Фото 5 — Середня тривалість перебування на посаді СЕО становить 7 років - дослідження
Фото 6 — Середня тривалість перебування на посаді СЕО становить 7 років - дослідження
Фото 7 — Середня тривалість перебування на посаді СЕО становить 7 років - дослідження

ТОП-50 СЕО України

Журнал  "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та діловий портал Delo.ua відзначили лідерів рейтингу найкращих топменеджерів українських компаній - ТОП-50 СЕО України 2025 року.

Переможці представляли компанії з ключових галузей економіки - ГМК, енергетика, АПК,  фармацевтика, харчова промисловість, ритейл, логістика фінанси тощо. Серед нагороджених були представники таких компаній, як ДТЕК, Метінвест, Yasno, Філіп Морріс Україна, МХП, EVA, NOVUS, ІТ-Інтегратор, Farmak, Starlight Media, 1+1 media, Астарта Київ, ТАС-Агро, Групи компаній VIDI, Uni-Laman Group та інші.

Загалом за право увійти до ТОП-50 СЕО змагалися представники 124 компаній.  

Автор:
Світлана Манько