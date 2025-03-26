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Середня страхова виплата за ДТП в Україні збільшилась на 15% у 2025 році

виплати, ДТП, страховка
Страхові виплати за ДТП у січні-лютому 2025 року досягли 935,4 млн грн.

Середня виплата за ДТП в Україні у січні-лютому 2025 року збільшилася на 15%, досягнувши 36,96 тис. грн. Це свідчить про зростання вартості страхових виплат у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

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Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

Основні цифри

У січні-лютому 2025 року українські страховики обробили 25 307  вимог від потерпілих у ДТП, що на 1,52% більше порівняно з тим же періодом минулого року.

Загальна сума виплат склала 935,4 млн грн, що на 16,5% перевищує показник 2024 року.

Середній розмір виплати зріс на 15% і становить 36,96 грн, в порівнянні з 32 205 грн у 2024 році.

Ці дані яскраво демонструють, наскільки важливим є наявність чинного полісу ОСЦПВ. Вартість поліса значно нижча за потенційні витрати у разі ДТП, адже навіть незначне пошкодження автомобіля може обійтися в десятки тисяч гривень, зазначають в пресслужбі.

 В МТСБУ наголошують на важливості своєчасного оформлення страхування для уникнення серйозних фінансових витрат.

"Без страхового захисту водій змушений самостійно компенсувати збитки потерпілим", - йдеться в повідомленні.

Про МТСБУ

Моторне (транспортне) страхове бюро України  — це єдине об'єднання страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам (автоцивілку).

Членство страховиків у МТСБУ є обов'язковою умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

МТСБУ є непідприємницькою (неприбутковою) організацією і здійснює свою діяльність відповідно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", законодавства України та свого Статуту.

Нагадаємо, основна частка регламентних виплат у лютому 2025 року припала на зобов’язання страхових компаній, які втратили членство в МТСБУ через ліквідацію, банкрутство або невідповідність вимогам регулятора.

Автор:
Ольга Опенько