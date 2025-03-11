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Середня зарплата для розрахунку пенсій зросла на майже 3700 грн: ПФУ затвердив новий показник

зарплата
Середня зарплата для пенсій збільшилась на 3,7 тис. грнФото: Depositphotos

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за січень 2025 року, який становить 18 660,32 грн. Порівняно з показниками січня минулого року, зарплата зросла на 3,7 тисячі гривень.

Про це повідомляється на сайті ПФУ.

"6 березня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, за січень 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Фото 2 — Середня зарплата для розрахунку пенсій зросла на майже 3700 грн: ПФУ затвердив новий показник

Варто зазначити, що показник середньої заробітної плати, який впливає на розмір пенсій, у січні 2025 року продемонстрував значне зростання. Він збільшився на 3 685,76 грн, у порівнянні з 14 974,56 грн у січні 2024 року. Середньорічний показник за 2024 рік склав 17 486,60 грн.

Раніше цей показник розраховувався щоквартально, але минулого року Верховна Рада внесла зміни до законодавства, і ці дані подаються щомісячно. Це необхідно для бронювання від мобілізації.

Середня зарплата українців у 2024 році зросла на 23%

Згідно з даними статистики, середня заробітна плата в Україні за 2024 рік збільшилася до 21 473 гривень, що на 23,11% більше, ніж у 2023 році, коли вона становила 17 442 гривні.

Протягом минулого року спостерігалося поступове збільшення середньої заробітної плати. Найбільший приріст відбувся у IV кварталі 2024 року.

  • I квартал 2024 року - 18 903 грн. 
  •  II квартал 2024 року - 20 964 грн.
  • III квартал 2024 року - 21 946 грн.
  • IV квартал - 24 153 грн.

Нагадаємо, середній розмір заробітної плати у 2024 році, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 17 486,60 грн.

Автор:
Тетяна Бесараб