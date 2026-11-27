Пенсійний фонд України 25 листопада 2026 року офіційно затвердив середню зарплату, яку враховують під час обчислення пенсій, за вересень 2026 року на рівні 25 661,44 грн. За місяць показник зріс на 1 646,11 грн, або майже 6,9%, після двох місяців зниження.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Динаміка а 9 місяців

Згідно з оприлюдненими даними, упродовж перших дев'яти місяців 2026 року показник коливався. Найбільше значення за цей період було у червні – 28 169,69 грн. Після цього середня зарплата знизилася у липні та серпні, а у вересні знову зросла.

Помісячна статистика за 9 місяців:

у січні – 21 876,06 грн;

у лютому – 22 455,11 грн;

у березні – 23 218,24 грн;

у квітні – 25 001,55 грн;

у травні – 25 636,03 грн;

у червні – 28 169,69 грн;

у липні – 24 536,59 грн;

у серпні – 24 015,33 грн;

у вересні – 25 661,44 грн.

Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні 2026 року середня зарплата штатних працівників в Україні становила 33 153 грн. Це на 24,5% більше, ніж у вересні минулого року, і на 4% вище, ніж у серпні 2026 року. Водночас заборгованість із виплати зарплат сягнула 3,9 млрд грн.