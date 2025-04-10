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Сергій Фурса пояснив, у які активи можна інвестувати в Україні під час війни, а які варто обходити стороною
В Україні навіть під час повномасштабної війни можна інвестувати і заробляти на власних інвестиціях.
Про це розказав заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса в інтерв’ю для Delo.ua.
У що варто інвестувати в Україні
Серед активів, у які можна інвестувати в Україні з мінімальним ризиком, інвестбанкір називає облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та землю сільськогосподарського призначення.
"Зараз багато різних майданчиків, зокрема дотичних до великих аграрних компаній, які мають добру репутацію і дозволяють вам купляти землю й одразу здавати її в оренду. Для початку ви отримуєте рентні платежі. А далі, у випадку європейської інтеграції України, ціни на землю виростуть", — прогнозує співрозмовник видання.
Чи інвестувати в крипту
На думку Сергія Фурси, в криптовалюту не варто інвестувати.
"Криптовалюта не є альтернативою інвестиціям. Це спекулятивний інструмент. Плюс — зараз це інструмент виводу грошей з країни. Але в будь-якому разі це не про інвестиції, не про надійність. Це бульбашка, яка може обнулитися в будь-який момент часу", — попереджає інвестбанкір.
Чи інвестувати в стартапи
За словами Сергія Фурси, статистично ймовірність того, що стартап "вистрелить", досить маленька.
"Якщо ви схильні до ризику, хочете погратися, то можете інвестувати в стартапи. Але це вже мова про підприємництво", — каже співрозмовник Delo.ua.
Про те, як правильно інвестувати, куди можна вкладатися в Україні під час війни, яких активів варто остерігатися, і що почитати інвестору-початківцю, — читайте в повній версії інтерв’ю Серія Фурси для Delo.ua.