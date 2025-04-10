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Сергій Фурса розказав, як правильно інвестувати, щоб не втратити гроші
Українці мають накопичувати кошти з перших років трудової діяльності, для того, щоб мати більш-менш гідне життя на старості, коли вже не зможуть заробляти.
Таку пораду дав заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса в інтерв’ю для Delo.ua.
Основні правила і принципи інвестування Сергія Фурси
Перша порада від Сергія Фурси — не можна витрачати всі гроші, які заробляємо. Потрібно відкладати та інвестувати.
Найголовніше в інвестуванні, переконаний співрозмовник видання, — не бути жадібним і не вважати себе найрозумнішим.
З якої мінімальної суми варто починати інвестувати? — На думку Сергія Фурси, сума не має значення.
"Якщо, наприклад, сума інвестицій незначна, то інколи ви можете поводитись, як в казино, бо вам не шкода її втратити. Отже ваша схильність до ризику буде вищою. Але в принципі це неправильно. І немає різниці, якою сумою ви оперуєте", — переконаний фінансист.
А ще — необхідно вчасно визнавати свої інвестиційні помилки, тим самим зменшуючи негативні наслідки невдалих інвестицій.
"Жадібність, неготовність визнавати помилки і безапеляційна переконаність у власній правоті, — основні помилки, яких має уникати інвестор", — переконаний Сергій Фурса.
Про те, як правильно інвестувати, куди можна вкладатися в Україні під час війни, яких активів варто остерігатися, і що почитати інвестору-початківцю, — читайте в повній версії інтерв’ю Сергія Фурси для Delo.ua.