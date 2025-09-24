Сергій Власенко: "Комісія жодного разу не втручалася в розгляд конкретних судових проваджень, що знаходяться на розгляді у ВАКС"

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Сергій Власенко прокоментував інформацію, яка з'явилася у засобах масової інформації щодо тиску на Вищий антикорупційний суд.

Відповідна заява Власенка з'явилася на сайті парламенту.

Голова Тимчасової слідчої комісії Сергій Власенко заявив, що 16 липня 2025 року було ухвалено рішення про направлення до правоохоронних органів, органів судової влади та інших державних органів звернень та запитів із законною вимогою, передбаченою Законом України "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", надати інформацію про організацію діяльності відповідних органів, зокрема щодо видатків з Державного бюджету України на їх діяльність, фактичний розмір використаних коштів, штатну та фактичну чисельність працівників та розмір їх заробітної плати (за останні роки).

Посадовець запевняє, що такі запити були надіслані до всіх правоохоронних органів. Проте лише ВАКС нібито "демонструє відверте та упереджене ставлення до роботи Комісії, що проявляється у ігноруванні законних вимог щодо надання інформації на офіційні запити, грубому порушенні норм чинного законодавства України, а також в упереджених публічних коментарях, які містять спроби приписати комісії тиск на суд".

"Комісія жодного разу не втручалася в розгляд конкретних судових проваджень, що знаходяться на розгляді у ВАКС, і не запитувала інформацію щодо їх фігурантів. Звернення Комісії стосувалися виключно питань організації роботи та підсумків діяльності ВАКС. За наявною у Комісії інформацією, судді ВАКС та Апеляційної палати ВАКС користуються державною охороною з порушенням передбаченого законом порядку та наявністю ознак надмірного використання коштів Державного бюджету України. У зв’язку з цим Комісія скерувала відповідне звернення до ВАКС щодо зазначеного питання 2 вересня 2025 року. Відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд", державна охорона України має надаватися не всім суддям ВАКС", — наголосив нардеп.

Посадовець запевнив, що такі заяви з боку ВАКС та засобів масової інформації мають маніпулятивний характер, адже:

з боку комісії немає "особливої уваги" до ВАКС — комісією скеровано запити й до інших органів державної влади, правоохоронних та судових, з проханням надати інформацію про різні аспекти їх діяльності та фінансове забезпечення, чисельність;

ВАКС у своїх звітах неодноразово посилався на дані щодо наповнення Державного бюджету України як на свої здобутки та ефективні результати діяльності, однак на запитання комісії щодо конкретних результатів та дотримання вимог законодавства відмовився надавати інформацію, керівництво ВАКС розпочало поширювати недостовірну інформацію про тиск на суд.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про, нібито, тиск на Вищий антикорупційний суд. Зокрема, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування корупції у правоохоронних органах та судах буцімто закидує голову Вищого антикорупційного суду Віру Михайленко запитами, що виходять за межі її повноважень і не належать до компетенції ТСК.