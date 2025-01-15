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Шеринг квитків, персоналізація: в застосунку "Укрзалізниці" оновлено функціонал
У застосунку "Укрзалізниці" з’явились нові функції.
Про це інформує пресслужба компанії.
Шеринг квитків між акаунтами
У застосунку з'явилася нова функція - створення профілю пасажира.
Тепер, купуючи квиток, потрібно вказати ПІБ та номер телефону, на який зареєстровано акаунт. Придбаний квиток автоматично додасться до акаунту пасажира, а бали за подорож будуть нараховані, зазначають в УЗ.
Потрібно перевірити, чи збігаються вказані дані з інформацією в акаунті пасажира — система автоматично здійснить перевірку їх відповідності.
Додаткова персоналізація
У застосунку тепер з’явилася можливість вказати дату народження та стать.
Зазначається, що ця інформація дозволить персоналізувати привітання для пасажирів у святкові та особливі моменти.
Обіймашки за дитячі квитки
Батьки, які подорожують з дітьми, отримуватимуть обіймашки за кожен придбаний дитячий квиток.🫂
Сімейні подорожі заслуговують на особливу підтримку , наголошують в пресслужбі.
Зручна навігація в програмі лояльності
УЗ впровадила категорії,які полегшують пошук пропозицій. Йдеться про такі:
- Дітям — все необхідне для маленьких пасажирів.
- Дозвілля — для активного та цікавого відпочинку.
- Здоровʼя — продукти та послуги для вашого благополуччя.
А також спеціальні категорії:
- Бізнес ветеранів — пропозиції від захисників та ветеранів які розвивають власну справу.
- Зроблено в Україні — бренди що виробляють продукцію та підтримують економіку країни".
Нагадаємо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії. У 2024 році залізниця перевезла 57,2 мільйона пасажирів у далекому та приміському сполученні.
Додамо, у пасажирів поїздів Інтерсіті+ "Укрзалізниці" з’явилася можливість обирати, як їхати до пункту призначення – за чи проти руху складу.