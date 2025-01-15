Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,00

EUR

43,32

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,90

42,85

EUR

44,25

44,00

Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Шеринг квитків, персоналізація: в застосунку "Укрзалізниці" оновлено функціонал

Шеринг квитків, персоналізація: в застосунку "Укрзалізниці" оновлено функціонал
У застосунку можна вказати дату народження та стать. Фото: пресслужба УЗ.

У застосунку "Укрзалізниці" з’явились нові функції.

Про це інформує пресслужба компанії.

Шеринг квитків між акаунтами

У застосунку з'явилася нова функція - створення профілю пасажира.

Тепер, купуючи квиток, потрібно вказати ПІБ та номер телефону, на який зареєстровано акаунт. Придбаний квиток автоматично додасться до акаунту пасажира, а бали за подорож будуть нараховані, зазначають в УЗ.

Потрібно перевірити, чи збігаються вказані дані з інформацією в акаунті пасажира — система автоматично здійснить перевірку їх відповідності.

Фото 2 — Шеринг квитків, персоналізація: в застосунку "Укрзалізниці" оновлено функціонал

Додаткова персоналізація

У застосунку тепер з’явилася можливість вказати дату народження та стать.

Зазначається, що ця інформація дозволить персоналізувати привітання для пасажирів у святкові та особливі моменти.

Обіймашки за дитячі квитки

  Батьки, які подорожують з дітьми, отримуватимуть обіймашки за кожен придбаний дитячий квиток.🫂

Сімейні подорожі заслуговують на особливу підтримку , наголошують в пресслужбі.

Зручна навігація в програмі лояльності 

УЗ впровадила категорії,які полегшують пошук пропозицій. Йдеться про такі: 

  • Дітям — все необхідне для маленьких пасажирів.
  • Дозвілля — для активного та цікавого відпочинку.
  • Здоровʼя — продукти та послуги для вашого благополуччя.

А також спеціальні категорії:

  • Бізнес ветеранів — пропозиції від захисників та ветеранів які розвивають власну справу.
  • Зроблено в Україні — бренди що виробляють продукцію та підтримують економіку країни".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії. У 2024 році залізниця перевезла 57,2 мільйона пасажирів у далекому та приміському сполученні.

Додамо, у пасажирів поїздів Інтерсіті+ "Укрзалізниці" з’явилася можливість обирати, як їхати до пункту призначення – за чи проти руху складу.

Автор:
Ольга Опенько