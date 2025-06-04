Ще 39 молодих українців отримають понад 150 млн гривень на започаткування власної справи

В Україні визначили нових переможців урядової програми "Власна справа", які подавали заяви на отримання грантів, у період з 28 квітня по 11 травня 2025 року. 39 молодих українців віком від 18 до 25 років за результатами дев’ятої хвилі програми отримають гранти розміром до 150 тисяч гривень для реалізації власних бізнес-ідей.

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"Фінансова підтримка допоможе підприємцям реалізувати власні бізнес-проєкти, що не лише пожвавить мале підприємництво, а й сприятиме появі нових робочих місць та укріпить економіку країни", — зазначили в установі.

Проєкт створено для активної молоді, яка прагне втілювати зміни та розвивати підприємництво. Грант покриє стартові витрати: оренду приміщення, придбання обладнання та запуск власного бізнесу.

Із вересня 2024 року фінансову підтримку вже отримали 320 молодих людей, які працюють над створенням і розвитком власного бізнесу, роблячи свій внесок у економіку країни.

За період реалізації програми з 2022 року було надано понад 25 тисяч мікрогрантів і створено або знаходяться на етапі створення майже 47 тисяч нових робочих місць.

Топ-5 сфер діяльності, в яких переможці здійснюють або планують розпочати свій бізнес:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (32%);

тимчасове розміщення й організація харчування (14%);

переробна промисловість (12%);

надання інших видів послуг (11%);

професійна, наукова та технічна діяльність (5%).

Варто зазначити, що в рамках програми "Власна справа" можна отримати мікрогранти до 250 тис. грн на відкриття або розширення бізнесу. До 1 млн грн можуть отримати учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя, в рамках ветеранського направлення. Молодь віком до 25 років може отримати грант розміром до 150 тисяч гривень. Подати заявку бажаючі можуть через портал "Дія".

Нагадаємо, наприкінці травня повідомлялося, що 20 українців віком до 25 років стали переможцями молодіжної складової грантової програми "Власна справа" за результатами восьмої хвилі 2025 року. Вони отримають 3 млн грн на старт свого бізнесу. Загалом від початку дії програми гранти отримають 280 молодих підприємців на 40 млн грн.