Ще дві фінкомпанії залишають ринок: НБУ відкликав ліцензії за їхніми заявами

Національний банк України відкликав ліцензії у двох небанківських фінансових установ – ТОВ "Олімп-Фінанс" і ТОВ "Фінтонік". Обидві компанії самі подали заяви про припинення ліцензованої діяльності, після чого їх виключили з Державного реєстру фінансових установ.

Про це інформує Dilo з посиланням на НБУ.

"Олімп-Фінанс" мав право надавати кошти та банківські метали у кредит, а також здійснювати факторинг.

"Фінтонік" працював за ліцензією, яка дозволяла надавати кошти та банківські метали у кредит.

Після відкликання ліцензій обидві компанії виключили з Державного реєстру фінансових установ.

Відповідні рішення Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, 5 жовтня НБУ відкликав ліцензії ще у двох фінкомпаній – "Фінцентр" та "Мотус Анте". У першої причиною стала відсутність діяльності протягом шести місяців поспіль, у другої – невиконання попереднього рішення регулятора.