Ще три ділянки сільгоспугідь площею 131 га очищено від мін: яка вартість розмінування

Оператори протимінної діяльності очистили ще три ділянки в рамках державної програми компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення. Угіддя, що розташовані в Миколаївській області, мають загальну площу 131 гектар і були забруднені касетними боєприпасами. Вартість розмінування трьох ділянок склала 4,3 мільйона гривень.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Загалом в межах програми оператори UDS та "Українське агентство розмінування" очистили понад 618 гектарів угідь на суму 19,3 млн грн.

Що відомо про розмінування трьох угідь

Договори на розмінування цих ділянок були підписані в жовтні 2024 року. Вартість розмінування трьох ділянок становила 4,3 мільйона гривень.

Центр гуманітарного розмінування після верифікації ділянок Центром протимінної діяльності перерахував зазначені суми операторам.

"Для нас важливо, що оператори змогли очистити саме землі в Миколаївській області, де йшли інтенсивні бойові дії. Безпека людей, економічна активність на територіях, що зазнали бойових дій – це і є відновлення України, що робить нас як державу сильнішими", – зазначив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Про розмінування України

У січні завдяки програмі компенсації вартості розмінування агроземель вдалося відновити майже 620 гектарів угідь. Цього тижня планується перерахунок коштів за договорами на розмінування в Харківській області.

Перші цьогорічні аукціони на очищення агроземель будуть оголошені вже в лютому.

Фермерів закликають подавати заявки на участь у програмі, а операторів – брати участь у тендерах, наголосив директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда.

Приймання заявок на участь у державній програмі компенсації вартості розмінування розпочалося 23 січня цього року.

Станом на 3 лютого фермери подали 34 заявки на очищення земель у Харківській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Київській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Це стосується 1620 ділянок загальною площею 7660,3 гектара. Дві заявки були відхилені, решта знаходяться на розгляді.

Нагадаємо, на початку року уряд вніс зміни до постанови №284, подовживши термін подачі заявок на розмінування до 25 грудня. Заявки, подані до 5 грудня, будуть розглянуті в поточному бюджетному році. Крім того, тепер фермери мають відкривати ескроу-рахунки до початку торгів, що дозволить скоротити час від проведення торгів до початку робіт із розмінування.

Додамо, станом на кінець 2024 року потенційно замінована територія України становила близько 139 тис. кв. км. У розмінуванні працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів та більше 150 одиниць техніки.