Сім років ув’язнення з конфіскацією: у Дніпрі засудили військового за привласнення помилково нарахованих 2,4 млн грн

Соборний районний суд міста Дніпра призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна для військовослужбовця, який незаконно привласнив значну суму коштів, помилково перераховану йому військовою частиною.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інформацію, оприлюднену в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Інцидент стався наприкінці 2024 року. Через помилку посадовців військової частини, старшому солдату замість належних 24,6 тисяч гривень нарахували понад 2,4 мільйона.

Отримані кошти військовий вирішив не повертати — понад мільйон гривень він витратив через безготівкові розрахунки, після чого самовільно залишив місце служби. Знайти та доставити його назад до частини правоохоронцям вдалося лише через два місяці.

Як пише "Суспільне", під час судового розгляду обвинувачений визнав провину, розкаявся та повідомив про добровільне повернення 1,5 мільйона гривень, що залишилися в нього, на рахунок військової частини.

Суд ухвалив чоловіку сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна на користь держави. Крім того, на три роки йому заборонено обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями.

Також задоволено цивільний позов — з обвинуваченого буде стягнуто майже 900 тисяч гривень матеріальної шкоди на користь військової частини.