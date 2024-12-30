"Сингента" домовилася з ПУМБ про спеціальні умови для клієнтів-аграріїв

"Сингента", одна із провідних світових агротехнологічних компаній, та Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) разом запропонували спеціальні умови фінансування для аграріїв у рамках програми "ЛегкоПосівна".

Зокрема, агровиробники можуть придбати продукцію компанії "Сингента", а саме засоби захисту рослин та насіння, за відсотковою ставкою від 0,01 % річних на 4 міс. Максимальний ліміт фінансування — 40 млн грн по ЗЗР та 40 млн грн по насінню протягом одного сезону.

Серед переваг партнерської програми — простота і прозорість оформлення, відсутність необхідності зовнішньої експертної оцінки для визначення вартості та нотаріального оформлення застави, якщо обсяг фінансування становить до 25 млн грн, а також зручний графік погашення, адаптований до сезонності сільськогосподарських робіт. Комісія за видачу кредиту також відсутня.

Продукція компанії "Сингента" добре відома аграріям у всьому світі, на сьогодні її лінійка засобів захисту рослин налічує понад 100 препаратів різного спектра дії, також представлений широкий асортимент насіння польових і овочевих культур.

Подати заявку на кредитування та ознайомитися з у мовами програми ви можете за посиланням.

Деталі можна довідатися за телефоном гарячої лінії банку: 0 800 501 275 (дзвінки не тарифікуються).

Довідково:

"Сингента" (Syngenta) — лідер агробізнесу світового масштабу у сфері виробництва високоякісних засобів захисту і насіння сільськогосподарських культур. Компанія працює у 90 країнах світу, об’єднує 30 тис. фахівців та має потужну науково-дослідницьку базу зі 116 центрами, включаючи наукові й дослідницькі майданчики в Україні, а саме у Київській, Тернопільській та Дніпропетровській областях.

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) є найбільшим українським банком з приватним капіталом, який 33 роки працює на банківському ринку України. Банку довіряють 130 тис. корпоративних клієнтів та 1,8 млн клієнтів — фізичних осіб. За час повномасштабного вторгнення банк продовжив підтримку компаній різних галузей економіки: кредитний портфель корпоративного бізнесу збільшився на понад 40 %. Банк активно підтримує Сили безпеки й оборони та реалізує низку проєктів у сфері КСВ. Загальна сума, спрямована на такі проєкти, — понад 800 млн грн. Обсяг сплачених податків з лютого 2022 року — понад 9 млрд грн, банк входить до 5 найбільших платників податків у банківському секторі за 9 міс. цього року. АТ "ПУМБ". Державна реєстрація банків №73 від 23.12.1991 р. Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.