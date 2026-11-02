Шість нових вагонів "Укрзалізниці" обладнали акумуляторами для роботи під час знеструмлення

“Укрзалізниця” поповнила пасажирський парк шістьма новими вагонами, виготовленими в Україні. Невдовзі вони курсуватимуть за маршрутом Харків - Перемишль.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення пресслужби Міністерств з відновлення, інфраструктури та транспорту.

У церемонії передачі вагонів взяв участь міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. За його словами, оновлення рухомого складу має підвищити якість пасажирських перевезень і водночас підтримати українське виробництво.

Про нові вагони

Нові вагони обладнані потужними акумуляторами, які забезпечують автономну роботу освітлення, вбиралень, кондиціонування та інших систем у разі відключення електроенергії.

Це особливо важливо для перевезень на напрямках, де через російські обстріли проводять евакуацію населення.

Від початку 2026 року Укрзалізниця вже отримала 44 нові пасажирські вагони. Ще 16 одиниць рухомого складу планують поставити до кінця року.

Закупівлю здійснюють за державні кошти в межах програми оновлення пасажирського рухомого складу. Нові вагони мають поступово замінювати застарілий парк, підвищувати комфорт пасажирів і підтримувати стабільність залізничного сполучення.

У церемонії передачі вагонів взяв участь міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. За його словами, оновлення рухомого складу має підвищити якість пасажирських перевезень і водночас підтримати українське виробництво.

Нагадаємо, Українська локомотивобудівна компанія (УЛБК) запропонувала "Укрзалізниці" використовувати приватний парк тепловозів, який уже перебуває в Україні. На тлі дефіциту локомотивної тяги та фінансових труднощів залізничного оператора це може стати альтернативою закупівлі техніки за кордоном.