Системи контролю руху вантажівок принесли держбюджету майже 28 млн грн

Завдяки системі Weigh-in-Motion (WIM), яка контролює вагу транспорту в русі та перебуває під управлінням Агентства відновлення, з січня по лютий 2025 року до держбюджету надійшло майже 27 978 998 гривень. Ця система включає обладнання, встановлене як в дорожнє полотно, так і над дорогою.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад та територій.

У відомстві пояснюють, що WIM – це комплексні системи моніторингу навантаження на вісь та загальну масу транспортних засобів на дорогу. Вони забезпечують цілодобовий контроль руху, автоматичну фіксацію порушень з мінімальним людським втручанням у ці процеси. Сьогодні на дорогах державного значення вже функціонує 57 майданчиків з системами WIM.

Головна мета цих систем - виявлення вантажних автомобілів, що порушують вагові норми, адже такі транспортні засоби створюють загрозу аварій і руйнують дороги та мостові споруди.

Які параметри фіксують датчики систем:

загальну вагу транспортного засобу;

навантаження на кожну вісь;

габарити;швидкість руху;

номерні знаки.

Штрафи за перевищення габаритно-вагових норм:

від 5 % до 10 % – 8 500 грн;

від 10 % до 20 % – 17 000 грн;

від 20% до 30 % – 34 000 грн;

понад 30% від встановленої норми – 51 000 грн.

Система повністю покриває проїзну частину, обійти її неможливо. Дані автоматично передаються до Агентства відновлення та "Укртрансбезпека", де обробляються інспекторами.

В міністерстві нагадали, що у 2024 році завдяки роботі комплексів Weigh-in-Motion (WIM) до державного бюджету України було сплачено 163,1 мільйона гривень.

Нагадаємо, в Україні розпочалася модернізація системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю транспортних засобів. Завдяки новітнім технологіям процес стане повністю автоматизованим, мінімізуючи вплив людського фактора та роблячи систему прозорою.