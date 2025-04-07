У шести небанківських фінустанов відкликали ліцензії та виключили з реєстру: у чому причина

Національний банк України на підставі власних заяв відкликав ліцензії на надання фінансових послуг у шести небанківських фінансових установ та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ. Ще одній небанківській фінансовій установі було змінено обсяг ліцензії .

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що ліцензії на діяльність фінансової компанії відкликано у:

ТОВ "Фінансова компанія "Бі.Мані" – надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ "Рулла Україна"– надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ "Простозайм" – надання коштів та банківських металів у кредит;

ДП "Український центр "Безпека" – фінансовий лізинг;

Державної інноваційної фінансово-кредитної установи - фінансовий лізинг;

ПТ "Ломбард "Онікс плюс" Черник і компанія" – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Також зазначені компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Крім того, за власною заявою ТОВ "Фінансова компанія "Ліберті Фінанс" погоджено зміну обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії. З переліку фінансових послуг виключено факторинг, фінансовий лізинг та надання гарантій.

У регуляторі зауважили, що після зміни обсягу ліцензії "Ліберті Фінанс" матиме право здійснювати діяльність з надання фінансової послуги – надання коштів та банківських металів у кредит, а також здійснювати діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі на підставі відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Нагадаємо, на підставі власних заяв НБУ відкликав сімом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінустанов.

Також Нацбанк прийняв рішення про накладення санкцій у вигляді відкликання ліцензій на здійснення діяльності для двох небанківських фінансових установ. Санкції були застосовані до компанії "Кредо Солюшнс" та фінансової компанії "Капітал Джірінг".