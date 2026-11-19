У Харкові Ситуаційний центр координує роботу екстрених і комунальних служб після російських обстрілів, допомагає визначати місця влучань, залучати необхідну техніку та попереджати працівників про загрозу повторних атак.

Як пише Dilo, про роботу системи розповів мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю "Главкому".

За словами мера, спеціалізована система відеоспостереження дозволяє визначити місце російського удару приблизно за 30 секунд. Раніше на це могло знадобитися до п'яти хвилин. Після встановлення місця влучання інформацію передають відповідним службам, а міські комунальні підрозділи можуть прибути туди за п'ять-шість хвилин.

"Далі все залежить від характеру руйнувань. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи, медики надають допомогу постраждалим, поліція забезпечує безпеку. Паралельно працюють наші комунальники: перекривають пошкоджені мережі, розчищають проїзди, допомагають розбирати завали, усувають аварійні ситуації", – розповів Терехов.

Координацію цих робіт забезпечує Ситуаційний центр. Через нього залучають додатковий персонал і техніку, а для оперативного зв'язку між службами використовують спеціальні радіостанції. Вони також потрібні для швидкого попередження працівників на місці влучання про можливі повторні удари.

Фахівці центру цілодобово відстежують повітряні загрози. Водночас, як додав Терехов, міська система цивільного захисту не обмежується оперативним реагуванням: вона включає укриття, резерви обладнання та матеріалів, автономне електроживлення, підготовку фахівців і регулярні навчання.

Він вчергове наголосив, що досвід Харкова можна адаптувати для інших українських громад. При цьому мер додав, що міста мають різні ресурси та безпекові виклики, тому не варто оцінювати їхню роботу за єдиним критерієм швидкості реагування.

У жовтні Dilo повідомляло про пропозицію Терехова поширити харківську систему екстреного реагування на всю Україну. Ініціатива передбачає створення загальнонаціонального стандарту цивільного захисту, який громади зможуть адаптувати до місцевих умов.