Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік заявив, що ситуація зі сповільненням швидкості "військового пакета" системи супутникового зв’язку Starlink в Україн Starshield залишається невирішеною, оскільки у Вашингтоні досі ніхто не взяв на себе відповідальності за це рішення.

Як пише Dilo, про це Сенік повідомив у мережі X.

Ніхто не взяв на себе відповідальність

Повірений у справах України у США наголосив, що обмеження швидкості Starshield в Україні створили порочне коло: жодна із ключових зацікавлених сторін не змогла з’ясувати, хто прийняв дане рішення.

"Чим довше ця ситуація залишається нерозв’язаною, тим більшим стає ризик, що вона поступово зникне з поля зору тих, хто має повноваження її вирішити. Ми не можемо допустити, щоб це сталося", - підкреслив Сєнік.

Він зазначив, що українці й так стикаються з достатньою кількістю загрозливих для життя викликів через триваючу агресію Росії.

"Ми не можемо дозволити собі сприймати порушення критичної послуги, такої як Starshield, як ще один епізод і просто рухатися далі. Це питання має залишатися на порядку денному, доки не буде повністю вирішене", - переконаний Сєнік.

Він зауважив, що ця технологія врятувала безліч життів в Україні та дозволила ефективно перехоплювати російські дрони.

"Однак раптові обмеження, введені понад тиждень тому без будь-якого попередження, поставили цивільних українців перед додатковою небезпекою. Кожен день, коли ці обмеження залишаються чинними, створює реальні ризики та потенційно катастрофічні наслідки для людей на місцях", - попередив Сєнік.

Він звернув увагу, що Росія продовжує розширювати виробництво дронів і щотижня запускає тисячі безпілотників.

"У час, коли масштаби та інтенсивність цих атак зростають, будь-яке порушення спроможності, яка допомагає захищати українські життя, є справою найвищої терміновості. Ми просто не можемо дозволити цьому питанню зникнути з поля зору", - підсумував повірений у справах України у США.

Для України знову обмежено Starshield

В Україні через нові обмеження роботи супутникової системи Starshield, яку використовують військові для управління безпілотниками та перехоплення російських дронів, зриваються всі місії, писав Axios.

Один із українських чиновників повідомив, що обмеження вводилися поступово протягом трьох днів. Першого дня вони становили 10%, другого — вже 50%, а на третій день, за словами співрозмовника видання, через обмеження зривалися 100% місій.

Про серйозні порушення у роботі системи 12 листопада повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські підрозділи фіксують значні перебої зі Starshield вздовж усієї лінії фронту, а також на тимчасово окупованих територіях.

Про обмеження роботи Starlink

Україна залежить від двох супутникових систем. Перша — Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, яку використовують для зв’язку, забезпечення сухопутних військ, логістики та роботи оборонних дронів, що збивають ворожі безпілотники. Друга — Starshield, яка використовується для наступальних військових операцій.⠀

Компанія SpaceX розробила Starshield спеціально для державних замовників і структур, відповідальних за національну безпеку, насамперед Міністерства оборони США. Система використовує супутникове угруповання Starlink як свою основу.

14 жовтня українські посадовці повідомили, що термінали Starlink військового класу перестали працювати в Україні після встановлення на об'єктах, які рухаються з високою швидкістю.

Це порушило роботу українських безпілотників, що використовують такі термінали у бортових системах наведення під час польотів над територією України.

Тимчасове обмеження роботи критично важливої системи зв'язку відбулося на тлі тиску президента США Дональда Трампа на Київ із вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

ЗМІ повідомляли про те, що обмежити Starlink для України розпорядився Маск після консультацій із президентом США Дональдом Трампом.

Пізніше Маск визнав, що обмежував швидкість супутникового зв'язку Starlink в Україні через те, що ЗСУ порушили умови використання сервісу та застосовували його "для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей". Мільярдер заявив, що використання Starlink для безпосереднього завдання наступальних ударів може перетворити супутникову мережу на законну військову ціль для Росії та поставити під загрозу її існування.